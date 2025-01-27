Цены на продукты для украинского борща непрерывно растут. Фокус проанализировал овощной рынок, сравнил стоимость основного набора из картофеля, моркови, капусты, свеклы, мяса, а также спросил у экспертов, что и как будет дорожать до конца зимы.

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Период стабильных цен закончился с исчерпанием овощей на складах хранения. Так, стоимость картофеля в Украине выросла до 20-30 грн/кг, морковь прибавила в цене и стоит 23-30 грн/кг, оптовое предложение на томаты составляет 85-105 грн/кг, а капуста в начале года стоит 25-35 грн/кг, что втрое дороже прошлого года. Об этом свидетельствуют данные проекта EastFruit. Что советуют эксперты аграрной отрасли и каковы их прогнозы для украинцев?

Стратегическое блюдо в зоне риска

Главной причиной очередного подорожания в овощном сегменте, по мнению экспертов, стало общее сокращение предложения овощей, в частности картофеля в местных хозяйствах. Дело в том, что многие украинские производители, которые не имеют мощностей для длительного хранения, завершили продажи еще в первой половине текущего сезона.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, комментируя ситуацию, добавил, что, как минимум, до марта ситуация не изменится.

Тем временем цены на лук снижаются, а его предложение растет Фото: pixabay.com

"Из-за ряда факторов рост цен произошел достаточно сильный. И к сожалению, прогнозы на зимний период не характеризуются снижением. Этому объяснений несколько: если мы говорим об овощах, то это фактор погодных условий. Из-за жаркого лета мы потеряли значительное количество овощей, которые должны были бы закладываться на хранение и затем реализовываться. Кое-где потери в южных регионах в пик созревания культур достигали 30%. Соответственно это достаточно большой объем, с учетом того, что мы потеряли Запорожскую и Херсонскую области, которые временно оккупированы, поэтому мы не можем диверсифицироваться и наполнить в полной мере рынок", — пояснил Фокусу Денис Марчук.

Из-за ряда факторов рост цен произошел достаточно сильный. И к сожалению, прогнозы на зимний период не характеризуются снижением

С ним соглашается эксперт Всемирного банка по развитию плодоовощеводства Оксана Руженкова. По ее словам, овощи ранних и средних сортов мы съели еще весной и в начале осени, поэтому сейчас должна была бы идти очередь поздних овощей, однако, из-за потери южных территорий, ощущается их дефицит.

Из-за потери южных территорий, ощущается дефицит поздних сортов овощей

"Мы потеряли южные регионы, в частности, часть Херсонской области, от жары летом пострадала Днепропетровская область, Запорожская, которые являются мощными производителями и капусты, и моркови, поэтому с этими культурами у нас сложности. Продукция, которая закладывается на хранение, стоит однозначно дороже, чем в прошлом году, ведь все хранилища работают с помощью электроэнергии, которая серьезно подорожала в Украине", — отметила Руженкова.

Кроме овощей до конца зимы вырастут цены и на мясо, молоко, а также фрукты Фото: УНИАН

К тому же овощи не растут без полива, а лето-2024 было чрезвычайно засушливое — в ряде регионов осадков не было более трех месяцев, поэтому некоторые культуры страдали от засухи, а если поливались, то 1/10 часть от необходимого для них объема. Поэтому и летом украинцы покупали овощи борщевого набора уже по более высоким ценам, чем в предыдущем году.

"Наложились и проблемы с мелиорацией и перебои с электроэнергией, которые не позволили использовать системы полива на полную мощность. Ранее мелиорация у нас в масштабах, допустимых для овощеводства, в основном была развита в южных регионах. А сейчас они нам недоступны из-за оккупации. Речь идет о части Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской областей. Промышленное овощеводство сместилось в центральную Украину, а также на запад", — рассказала Фокусу Оксана Руженкова.

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Власти это выгодно: как вырастут цены на продукты в начале 2025 года, — эксперт

По словам Дениса Марчука, к фактору подорожания и дефицита электроэнергии добавился еще один.

"Инфляция. Если прогнозы на конец года были порядка 9%, то сейчас инфляция составляет более 11%. Поэтому констатируем, что в зимний период и частично март будет происходить поднятие цен на 10-15%", — сказал он.

Кроме овощей, по словам Дениса Марчука, до конца зимы вырастут цены и на мясо, молоко, а также фрукты.

Последние из-за их импорта особенно будут зависеть от курса гривны к доллару.

"Мы видим, что сейчас гривна, к сожалению, немножко снижается в цене и соответственно доллар растет. Если это будет происходить, ценовая позиция по закупке будет дороже", — добавил Марчук.

Цены на продукты из борщевого набора будут расти и в дальнейшем Фото: Getty Images

Стабилизация цен: что говорят в министерстве

По словам министра агрополитики и продовольствия Виталия Коваля, чтобы стабилизировать цены, сократить путь от фермеров до потребителя, нужны места хранения. Именно решение проблемы с овощными хранилищами поможет стабилизировать цены. По его словам, для хранения урожая в Украине необходимо строить в каждой области овощехранилища, которые будут вмещать не менее 10-20 тыс тонн продукции.

Отметим, что минимальная потребность Украины только в картофелехранилищах составляет 1,38 млн тонн.

В Украине есть хроническая проблема в нехватке овощехранилищ Фото: УНИАН

"Имеем системную, хроническую проблему в недостатке овощехранилищ... Засуха, которая была в этом году, уменьшила урожай овощей на 20%. И мы это почувствовали. Это сразу было видно по ценам, потому что по некоторым продуктам произошел дефицит. Кроме того, дефицит поощрения хранения, который отвечает за само сохранение продуктов через 4-6 месяцев после сбора, он негативно влияет на цену", — сказал Коваль в эфире телемарафона.

Засуха, которая была в этом году, уменьшила урожай овощей на 20%

Он отметил, что на 2025 год Украина должна запустить программу по овощехранилищам.

"Если мы не начнем строить во время войны, то эта хроническая проблема будет всегда. Чем больше будет строиться овощехранилищ, тем стабильнее будет цена", — добавил министр.

А пока, до появления молодой продукции, эксперты прогнозируют подорожание моркови (не менее, чем на 20-30%), капусты и картофеля.