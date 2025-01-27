Ціни на продукти для українського борщу безперервно зростають. Фокус проаналізував овочевий ринок, порівняв вартість основного набору з картоплі, моркви, капусти, буряка, м’яса, а також запитав у експертів, що і як дорожчатиме до кінця зими.

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Період стабільних цін закінчився із вичерпанням овочів на складах зберігання. Так, вартість картоплі в Україні зросла до 20-30 грн/кг, морква додала в ціні і коштує 23-30 грн/кг, оптова пропозиція на томати становить 85-105 грн/кг, а капуста на початку року вартує 25-35 грн/кг, що втричі дорожче за минулий рік. Про це свідчать дані проєкту EastFruit. Тож, що радять експерти аграрної галузі і які їхні прогнози для українців?

Стратегічна страва у зоні ризику

Головною причиною чергового здорожчання в овочевому сегменті, на думку експертів, стало загальне скорочення пропозиції овочів, зокрема картоплі у місцевих господарствах. Справа в тому, що багато українських виробників, які не мають потужностей для тривалого зберігання, завершили продаж ще в першій половині поточного сезону.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, коментуючи ситуацію, додав, що, як мінімум, до березня ситуація не зміниться.

Тим часом ціни на цибулю знижуються, а її пропозиція зростає Фото: pixabay.com

"Через низку факторів зростання цін відбулося досить сильне. І на жаль, прогнози на зимовий період не характеризуються зниженням. Цьому пояснень кілька: якщо ми говоримо про овочі, то це фактор погодних умов. Через спекотне літо ми втратили значну кількість овочів, які мали б закладатися на зберігання і потім реалізовуватися. Подекуди втрати у південних регіонах в пік дозрівання культур сягали 30%. Відповідно це досить великий об'єм, із урахуванням того, що ми втратили Запорізьку та Херсонську області, які тимчасово окуповані, тож ми не можемо диверсифікуватися і наповнити повною мірою ринок", — пояснив Фокусу Денис Марчук.

Через низку факторів зростання цін відбулося досить сильне. І на жаль, прогнози на зимовий період не характеризуються зниженням

Із ним погоджується експертка Всесвітнього банку з розвитку плодоовочівництва Оксана Руженкова. За її словами, овочі ранніх та середніх сортів ми з'їли ще навесні та на початку осені, тож зараз мала б йти черга пізніх овочів, проте, через втрату південних територій, відчувається їхній дефіцит.

Через втрату південних територій, відчувається дефіцит пізніх сортів овочів

"Ми втратили південні регіони, зокрема, частину Херсонської області, від спеки влітку постраждала Дніпропетровська область, Запорізька, які є потужними виробниками і капусти, і моркви, тож з цими культурами у нас складнощі. Продукція, що закладається на зберігання, коштує однозначно дорожче, ніж торік, адже всі сховища працюють за допомогою електроенергії, яка серйозно подорожчала в Україні", — зазначила Руженкова.

Окрім овочів до кінця зими зростуть ціни і на м"ясо, молоко, а також фрукти Фото: УНІАН

До того ж овочі не ростуть без поливу, а літо-2024 було надзвичайно посушливе — у низці регіонів опадів не було понад три місяці, тому деякі культури потерпали від посухи, а якщо поливалися, то 1/10 частину від необхідного для них обсягу. Тому й влітку українці купували овочі борщового набору вже за вищими цінами, ніж попереднього року.

"Наклалися й проблеми з меліорацією і перебої з електроенергією, які не дозволили використовувати системи поливу на повну потужність. Раніше меліорація у нас у масштабах, допустимих для овочівництва, здебільшого була розвинена у південних регіонах. А нині вони нам недоступні через окупацію. Йдеться про частину Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської областей. Промислове овочівництво змістилося до центральної України, а також на захід", — розповіла Фокусу Оксана Руженкова.

Важливо

Владі це вигідно: як зростуть ціни на продукти на початку 2025 року, — експертка

За словами Дениса Марчука, до фактору здорожчання і дефіциту електроенергії додався ще один.

"Інфляція. Якщо прогнози на кінець року були порядка 9%, то зараз інфляція становить понад 11%. Тому констатуємо, що в зимовий період і частково березень відбуватиметься підняття цін на 10-15%", — сказав він.

Окрім овочів, за словами Дениса Марчука, до кінця зими зростуть ціни і на м’ясо, молоко, а також фрукти.

Останні через їхній імпорт особливо залежатимуть від курсу гривні до долара.

"Ми бачимо, що зараз гривня, на жаль, трошки знижується в ціні і відповідно долар зростає. Якщо це буде відбуватися, цінова позиція по закупці буде дорожчою", — додав Марчук.

Ціни на продукти з борщового набору зростатимуть і надалі Фото: Getty Images

Стабілізація цін: що кажуть у міністерстві

За словами міністра агрополітики і продовольства Віталія Коваля, щоб стабілізувати ціни, скоротити шлях від фермерів до споживача, потрібні місця зберігання. Саме вирішення проблеми з овочевими сховищами допоможе стабілізувати ціни. За його словами, для зберігання врожаю в Україні необхідно будувати у кожній області овочесховища, які вміщуватимуть щонайменше 10-20 тис тонн продукції.

Зазначимо, що мінімальна потреба України лише в картоплесховищах становить 1,38 млн тонн.

В Україні є хронічна проблема в нестачі овочесховищ Фото: УНІАН

"Маємо системну, хронічну проблему в нестачі овочесховищ… Посуха, яка була цього року, зменшила урожай овочів на 20%. І ми це відчули. Це одразу було видно по цінах, тому що по деяким продуктам відбувся дефіцит. Крім того, дефіцит поощ зберігання який відповідає за саме збереження продуктів через 4-6 місяців після збору, він негативно впливає на ціну", — сказав Коваль в ефірі телемарафону.

Посуха, яка була цього року, зменшила урожай овочів на 20%

Він зазначив, що на 2025 рік Україна має запустити програму із овочесховищ.

"Якщо ми не почнемо будувати під час війни, то ця хронічна проблема буде завжди. Чим більше буде будуватися овочесховищ, тим стабільнішою буде ціна", — додав міністр.

А поки, до появи молодої продукції, експерти прогнозують здорожчання моркви (не менше, ніж на 20-30%), капусти і картоплі.