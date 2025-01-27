Власти это выгодно: как вырастут цены на продукты в начале 2025 года, — эксперт

Украинцы наблюдают подорожание продуктов, и уменьшение цен пока не предвидится. Однако если раньше дорожало то, что покупает лишь часть потребителей, теперь тенденция коснется самых простых продуктов.

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Цены в Украине будут только расти, и прогнозы относительно подорожания разные — от 10-15% до 50% и выше. Цена на масло в первой половине года могу "неприятно удивить", молоко дорожает из-за дефицита, а масло уже трудно найти по цене менее 100 гривен. Подробнее о ситуации рассказала эксперт в области сельского хозяйства информационно-аналитического центра "АГРО ПЕРСПЕКТИВА" Лариса Гук.

На какие продукты вырастут цены в 2025-м

Подорожание не обойдет такие "сакральные" продукты, как:

хлеб, прежде всего свежая выпечка и лаваш;

гречка;

морковь;

картофель;

капуста.

Цена на куриные яйца наоборот падает. Эксперт связала это с отсутствием активного спроса и ограниченным сроком годности. Однако она посоветовала проверять срок годности яиц, если ценник на них — подозрительно низкий.

Продукты на борщ обычно растут в цене ближе к весне, но в этом сезоне традиция нарушена.

"Осенний шок, когда лихорадило сегмент борщевого набора и все незлым тихим словом вспоминали жару, негативно повлиявшую на объемы производства овощей, плавно перерос в зимнее подорожание. Украинец готов платить 60 грн за овощи. Вспомните луковую эпопею, когда цена достигала почти сотни за кило. Платить, но за качественный продукт. Которого мало", — подчеркнула Гук.

Она поделилась тремя "уверенными" прогнозами:

спрос на крупы и макаронные изделия возрастет;

количество желающих иметь собственные обороты и выращивать овощи увеличится;

начнется развитие овощехранилищ при содействии государства.

Подорожание продуктов выгодно государству

Нарезной батон в декабре 2021 года стоил 18 гривен, сейчас же его цена уже достигает более 30 гривен. Молоко только за 2024 год подорожало почти на 8 гривен за литр. Также высокой стоимостью отличились кофе и шоколад.

Эксперт сообщила, что потребительские цены растут быстрее, чем предполагал Нацбанк. В Минэкономики отслеживают ценовую динамику и не видят необходимости вводить дополнительное регулирование.

"Хотя чем выше цены — тем выгоднее официальному Киеву. Ответ скрывается в трех буквах — НДС. В каждом килограмме картофеля, колбасы, сала, хлеба скрывается налог на добавленную стоимость, а следовательно, наполнение казны", — пояснила Гук.

Однако если подорожание кофе или шоколада почувствовала лишь часть украинцев, то цена на хлеб, картофель и яйца — чувствительна для многих.

Овощи, фрукты, сахар, масло и мука оказались в зоне риска, потому что они нужны ежедневно. В то же время покупательная способность снижается, поэтому спрос на самые простые продукты растет.

Напомним, председатель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил о нехватке кадров в ряде отраслей несмотря на два миллиона безработных украинцев. Он объяснил "структурный перекос" проблемами в образовании.

Председатель Ассоциации молодых ВПЛ Аркадий Петросян рассказал, что переселенцы потеряли выплаты с марта 2024 года и получили взамен право на субсидии. Однако эту помощь на аренду жилья из-за ряда проблем мало кто получил.