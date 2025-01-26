Субсидии на жилье: почему ВПЛ теряют выплаты от государства (видео)

Владельцы арендованного жилья могут получить компенсацию различных налогов, заметил активист ВПЛ Аркадий Петросян. Эта компенсация не мотивирует их сдавать квартиры переселенцам.

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Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) потеряли выплаты от государства с марта 2024 года, и поэтому украинская власть решила им помочь субсидиями на аренду жилья. При этом субсидию мало кто получил из-за ряда проблем, которые чиновники не учли. Большинство людей, которые переселились в другие регионы из Бахмута, Часового Яра, Соледара не смогли воспользоваться государственной помощью. О проблемах субсидии на жилье переселенцам председатель Ассоциации молодых ВПО Аркадий Петросян рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

Субсидии на жилье — детали выплат ВПЛ

Петросян пояснил, что в решении правительства по субсидиям на оплату аренды ВПО есть определенные проблемы. Из-за этих проблем не получат выплаты люди, которые потеряли дома из-за войны и арендуют его в других регионах Украины. Собеседник выделил две проблемы, которые ожидают переселенцев.

Первая проблема — субсидия на оплату аренды ВПЛ отменяется, если владелец квартиры уже имеет субсидию или другую помощь от государства. По словам активиста, определенная часть арендодателей — это пенсионеры. В свою очередь, значительная часть пенсионеров получает субсидию на квартплату. То есть ВПЛ теряют возможности субсидии на аренду, потому что один вид помощи на квартиру уже есть.

"Есть такая история, что если арендодатель уже получает субсидию по другим программам, а вы знаете, у нас много людей получают субсидию на коммунальные услуги, то эта субсидия не будет работать при аренде жилья", — сказал Петросян.

Вторая проблема — "серый" рынок аренды (то есть не заключение официальных договоров между нанимателями и арендодателями). В таком случае вообще невозможно получать субсидию на жилье ВПЛ, поскольку аренды государство просто не видит. При этом люди не желают выводить "из тени" сделки даже при условии, если государство будет компенсировать налог на доходы (НДФЛ), отметил активист.

"Арендодатели не хотят официально оформлять отношения с внутренне перемещенными лицами. Даже если государство будет покрывать НДФЛ, или если будет подавать покрывать единый налог для ФОПа. Потому что очень много причин, нужно будет декларировать этот доход, декларировать квартиру и так далее", — пояснил Петросян.

Выплаты для ВПЛ — изменения с 29 января

Отметим, Фокус писал о реформе выплат для ВПЛ, которые начнут действовать с 29 января 2025 года. На портале Правительство Online объяснили условия для получения помощи от государства. Таких условий есть шесть, среди них — плохие жилищные условия (когда маловата площадь на человека) или размер квартплаты более 20% дохода семьи. Обязательное условие — заключение типового договора с арендодателем. В постановлении Кабмина указано, какие преимущества получат арендодатели. Если это обычный человек, то ему компенсируют НДФЛ и военный сбор. Если помещение будут арендовать у ФЛП, то предпринимателю компенсируют часть единого налога.

Напоминаем, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подробно описал условия выплаты субсидии на жилье ВПЛ.