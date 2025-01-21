Переселенцы начнут получать субсидии на аренду жилья: в Кабмине назвали дату

Выплату будут определять индивидуально для каждой семьи: нужно иметь официальный договор об аренде жилья и тратить на аренду не менее 20% месячного дохода.

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Уже в конце месяца, 29 января, в Украине начнутся выплаты субсидий на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц. Однако получить средства смогут не все граждане: чтобы получить, нужно будет иметь официальный договор об аренде жилья, заключенный с владельцем, а также подтвердить, что семья тратит на аренду более 20% совокупных доходов, как сообщил 21 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Подробнее об этом рассказывает Фокус.

Еще 27 декабря 2024 года Кабмин сообщал о распространении на территории всей Украины субсидии на аренду жилья для ВПЛ. Такая возможность доступна для переселенцев, переехавших жить в любой украинский регион, хотя ранее действие субсидии распространялось только на 9 украинских областей.

"Это значительно снизит нагрузку на семейные бюджеты", — заявил Шмыгаль во время заседания правительства во вторник, 21 января.

Также в Министерстве социальной политики Украины заверили, что при формировании субсидий будут учитывать разницу в стоимости аренды жилья в разных регионах, чтобы обеспечить гражданам справедливые выплаты.

"Новый механизм учитывает, что стоимость аренды существенно отличается не только в разных регионах, но и в крупных городах и небольших селах", — сообщает министерство.

Однако для того, чтобы воспользоваться возможностью получить субсидию от государства, необходимо соблюсти несколько условий.

Субсидия на аренду для ВПЛ: что нужно сделать, чтобы получить?

Для того, чтобы получить субсидию на аренду от государства для ВПЛ, необходимо, чтобы финансово-имущественное положение семьи соответствовало критериям постановления.

Прежде всего право на субсидию имеют те семьи, которые арендуют жилье, и в которых расходы на аренду достигают 20% от всей суммы дохода, который имеет семья в месяц. Отметим, что ранее Кабмин сообщал, что этот порог будет составлять 30%, однако в конечном итоге его уменьшили.

Также гражданам необходимо знать, что ключевым инструментом программы является официальный договор об аренде жилья, который граждане заключают с владельцами домов или квартир. Дело в том, что такая субсидия будет предоставляться индивидуально для каждой семьи, а ее размер будет зависеть и от стоимости аренды жилья.

Фокус уже обнародовал подробную инструкцию о том, кто и каким образом может оформить заявку на субсидию по аренде жилья среди ВПЛ. Необходимую информацию журналисты выясняли 13 января.

Также 11 января Фокус сообщал, что нужно делать гражданам, если не приходят выплаты для ВПЛ.