Не приходят выплаты для ВПЛ: куда звонить и что делать

Выплаты могут задерживаться по техническим причинам, но все ВПЛ, которые имеют право на государственную помощь, их обязательно получат.

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В Украине сохраняются выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Таким образом, украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, продолжают получать государственную поддержку и в 2025 году. Об этом говорится в материале издания "Факты ICTV".

Для внутренне перемещенных лиц в Украине предусмотрена ежемесячная государственная помощь. Денежные выплаты включают:

2 тыс. грн для лиц от 18 лет;

3 тыс. грн для детей (до 18 лет) и лиц с инвалидностью.

Выплаты осуществляются ежемесячно. Главное — сохранять спокойствие! Задержки могут происходить по техническим причинам, однако все внутренне перемещенные лица, имеющие право на государственную помощь, обязательно ее получат.

Если деньги уже должны были быть зачислены на карту, но их все еще нет, вы можете позвонить:

Минреинтеграции (номер горячей линии 15-48);

в офис уполномоченного по вопросам ВПЛ (+38 (066)813-62-39);

обратиться в свой ЦПАУ и управление соцзащиты.

Кроме того, вы можете отправить сообщение в мессенджеры официальных страниц Минреинтеграции и сообщить о задержке выплат.

После личного обращения ваши данные будут проверены, и средства будут перечислены. В Министерстве социальной политики подчеркивают, что задержки в выплатах могут быть вызваны техническими причинами. Однако все украинцы, имеющие право на получение помощи, обязательно ее получат, несмотря на возможные временные сложности.

Стоит напомнить, что 24 октября СМИ объясняли, по каким причинам украинцам могут отказать в назначении субсидии на оплату коммунальных услуг. Среди них названы долги за коммунальные, наличие большого депозита, нового авто или более одного транспортного средства.

Также 21 октября экономист, экс-советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко напоминал, что когда коммунальные превышают 20% дохода, разницу должно компенсировать государство.