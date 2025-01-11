Не приходять виплати для ВПО: куди дзвонити і що робити

Виплати можуть затримуватися з технічних причин, але всі ВПО, які мають право на державну допомогу, їх обов'язково отримають.

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В Україні зберігаються виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Таким чином, українці, які були змушені покинути свої домівки через війну, продовжують отримувати державну підтримку і в 2025 році. Про це йдеться в матеріалі видання "Факти ICTV".

Для внутрішньо переміщених осіб в Україні передбачена щомісячна державна допомога. Грошові виплати включають:

2 тис. грн для осіб від 18 років;

3 тис. грн для дітей (до 18 років) та осіб з інвалідністю.

Виплати здійснюються щомісяця. Головне — зберігати спокій! Затримки можуть відбуватися з технічних причин, проте всі внутрішньо переміщені особи, які мають право на державну допомогу, обов'язково її отримають.

Якщо гроші вже мали бути зараховані на карту, але їх усе ще немає, ви можете зателефонувати:

Мінреінтеграції (номер гарячої лінії 15-48);

в офіс уповноваженого з питань ВПО (+38 (066)813-62-39);

звернутися до свого ЦНАПу та управління соцзахисту.

Крім того, ви можете надіслати повідомлення в месенджери офіційних сторінок Мінреінтеграції та повідомити про затримку виплат.

Після особистого звернення ваші дані буде перевірено, і кошти буде перераховано. У Міністерстві соціальної політики наголошують, що затримки у виплатах можуть бути спричинені технічними причинами. Однак усі українці, які мають право на отримання допомоги, обов'язково її отримають, незважаючи на можливі тимчасові складнощі.

Варто нагадати, що 24 жовтня ЗМІ пояснювали, з яких причин українцям можуть відмовити в призначенні субсидії на оплату комунальних послуг. Серед них названо борги за комунальні, наявність великого депозиту, нового авто або більше одного транспортного засобу.

Також 21 жовтня економіст, ексрадник президента України з економічних питань Олег Устенко нагадував, що коли комунальні перевищують 20% доходу, різницю має компенсувати держава.