Виплати ВПО: хто перестане отримувати фінансову допомогу вже в січні

Виплати у 2025 році становлять 3000 грн для осіб з інвалідністю та неповнолітніх, 2000 грн для інших категорій.

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У 2025 році українці, які були змушені покинути свої домівки, продовжують отримувати виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Ці грошові кошти призначені для підтримки тих, хто опинився у складній життєвій ситуації. Виплати було продовжено до лютого поточного року, і з 1 січня вони нараховуються автоматично. Про це повідомляє Урядовий портал.

Йдеться про таких осіб:

ті, хто отримує пенсію за віком, а розмір її менший за 9444 гривні;

особи зі статусом інвалідності 1 і 2 групи;

неповнолітні громадяни зі статусом інвалідності;

діти з важкими захворюваннями;

громадяни України віком до 23 років без батьківського піклування;

діти-сироти;

прийомні батьки та батьки-вихователі.

У 2025 році розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб визначатиметься їхньою категорією. Так, українці зі статусом інвалідності отримають 3 000 гривень, аналогічна сума передбачена для неповнолітніх дітей. Для інших категорій громадян виплата становитиме 2 000 гривень.

Отримати фінансову допомогу з 1 січня можна щомісяця 15 і 28 числа.

Однак деякі категорії внутрішньо переміщених осіб не можуть автоматично отримувати виплати. Для продовження фінансової допомоги таким людям необхідно подати заяву.

До таких людей належать:

українці з дітьми до 14 років, які мешкають у місцевості, де тривають активні бойові дії або в місцевості, де можливі такі дії;

українці з дітьми до 14 років, які проживають у безпечній місцевості, але з якоїсь причини діти не можуть ходити до школи офлайн;

сім'ї українців, де один із членів доглядає за людиною з інвалідністю 1 групи;

сім'ї українців, у яких один із членів доглядає за неповнолітньою дитиною з інвалідністю або дитиною, яку визнано тяжкохворою;

діти до 14 років, які приїхали, як ВПО, без батьків;

вагітні жінки зі строком від 7.5 місяців.

Також виплати ВПО 2025 за заявою можуть бути призначені українцю, який відповідає двом критеріям:

йому або їй понад 60 років; він або вона не отримують пенсію.

При цьому важливо, щоб середній дохід на місяць для такої сім'ї на кожного одержувача не був більшим за 9 444 гривні.

Варто нагадати, що 24 жовтня ЗМІ пояснювали, з яких причин українцям можуть відмовити в призначенні субсидії на оплату комунальних послуг. Серед них названо борги за комунальні, наявність великого депозиту, нового авто або більше одного транспортного засобу.

Також 21 жовтня економіст, ексрадник президента України з економічних питань Олег Устенко нагадував, що коли комунальні перевищують 20% доходу, різницю має компенсувати держава.