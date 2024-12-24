Виплати ВПО: хто з українців отримає компенсації за житло

Виділені додаткові кошти здатні покрити виплати лише для переселенців, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб і втратили житло, яке було єдиним об'єктом нерухомого майна.

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У рамках оновленої державної програми "єВідновлення", до бюджету якої додатково виділено 15 млрд гривень, грошові компенсації будуть надані не всім внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Зокрема, право на виплати отримають ті, хто втратив єдине житло. Про це повідомила в коментарі "РБК-Україна" голова комітету ВРУ з питань регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк

Хто отримає компенсації за новою програмою "єВідновлення"

За твердженням Шуляк, у постанові уряду №1432 зазначено критерії, умови та порядок надання компенсацій переселенцям за оновленою програмою. Наразі виділені додаткові кошти покривають виплати лише для тих переселенців, які:

перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб;

втратили житло, яке було єдиним об'єктом нерухомого майна (відсутнє право власності на інші об'єкти в Держреєстрі прав на нерухоме майно).

Решта громадян, зокрема ті, хто не виїжджав, отримають виплати в межах поточного фінансування. Шуляк нагадала, що в державному бюджеті на 2025 рік передбачено лише 4 млрд грн на компенсації, тоді як загальна потреба в коштах становить від 20 до 25 млрд грн. У зв'язку з цим тривають пошуки додаткових джерел фінансування. Зокрема, кошти для програми можуть бути отримані від доходів, отриманих Україною від заморожених активів РФ за кордоном. Також розглядаються можливості залучення коштів через програму Ukraine Facility.

"Справедливо, щоб компенсацію могли отримати всі без винятку громадяни, житло яких було пошкоджене або зруйноване", — зазначила нардеп.

Водночас зазначила, що до інших житлових об'єктів нерухомості, крім єдиного, не відносять об'єкти, зареєстровані в Держреєстрі речових прав на нерухоме майно, що розташовані в зонах "гарячих точок", територіях тимчасово окупованих РФ, а також знищені житлові об'єкти, дані про які внесено в Держреєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок російської агресії.

"Іншими словами, переселенці, які не зареєструвалися як ВПО, поки що не зможуть отримувати компенсацію за рахунок збільшеного фінансування. Крім цього, не зможуть претендувати на неї сім'ї переселенців, у яких було кілька об'єктів знищеної нерухомості. Вони зможуть отримати виплату тільки в межах раніше встановленого фінансування. Виняток становлять випадки, коли другий житловий об'єкт знаходиться на ТОТ або на території активних бойових дій. У такому разі власник зможе отримати компенсацію і за нього", — додала парламентарій.

Варто нагадати, що 24 жовтня ЗМІ пояснювали, з яких причин українцям можуть відмовити в призначенні субсидії на оплату комунальних послуг. Серед них названо борги за комунальні, наявність великого депозиту, нового авто або більше одного транспортного засобу.

Також 21 жовтня економіст, ексрадник президента України з економічних питань Олег Устенко нагадував, що коли комунальні перевищують 20% доходу, різницю має компенсувати держава.