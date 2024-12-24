Выплаты ВПЛ: кто из украинцев получит компенсации за жилье

Выделенные дополнительные средства способны покрыть выплаты только для переселенцев, которые состоят на учете внутренне перемещенных лиц и потеряли жилье, которое было единственным объектом недвижимого имущества.

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В рамках обновленной государственной программы "єВідновлення", в бюджет которой дополнительно выделено 15 млрд гривен, денежные компенсации будут предоставлены не всем внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). В частности, право на выплаты получат те, кто лишился единственного жилья. Об этом сообщила в комментарии "РБК-Украина" глава комитета ВРУ по вопросам регионального развития и градостроительства Елена Шуляк

Кто получит компенсации по новой программе "єВідновлення"

По утверждению Шуляк, в постановлении правительства №1432 указаны критерии, условия и порядок предоставления компенсаций переселенцам по обновленной программе. На данный момент выделенные дополнительные средства покрывают выплаты лишь для тех переселенцев, которые:

состоят на учете внутренне перемещенных лиц;

потеряли жилье, которое было единственным объектом недвижимого имущества (отсутствует право собственности на другие объекты в Госреестре прав на недвижимое имущество).

Остальные граждане, в том числе те, кто не выезжал, получат выплаты в рамках текущего финансирования. Шуляк напомнила, что в государственном бюджете на 2025 год предусмотрено только 4 млрд грн на компенсации, в то время как общая потребность в средствах составляет от 20 до 25 млрд грн. В связи с этим продолжаются поиски дополнительных источников финансирования. В частности, средства для программы могут быть получены от доходов, полученных Украиной от замороженных активов РФ за рубежом. Также рассматриваются возможности привлечения средств через программу Ukraine Facility.

"Справедливо, чтобы компенсацию могли получить все без исключения граждане, жилье которых было повреждено или разрушено", — отметила нардеп.

В то же время отметила, что к другим жилым объектам недвижимости, кроме единственного, не относят объекты, зарегистрированные в Госреестре вещных прав на недвижимое имущество, расположенные в зонах "горячих точек", территориях временно оккупированных РФ, а также уничтоженные жилые объекты, данные о которых внесены в Госреестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате российской агрессии.

"Другими словами, переселенцы, которые не зарегистрировались как ВПЛ, пока не смогут получать компенсацию за счет увеличенного финансирования. Кроме этого, не смогут претендовать на нее семьи переселенцев, у которых было несколько объектов уничтоженной недвижимости. Они смогут получить выплату только в пределах ранее установленного финансирования. Исключение составляют случаи, когда второй жилой объект находится на ТОТ или на территории активных боевых действий. В таком случае владелец сможет получить компенсацию и за него", — добавила парламентарий.

Стоит напомнить, что 24 октября СМИ объясняли, по каким причинам украинцам могут отказать в назначении субсидии на оплату коммунальных услуг. Среди них названы долги за коммунальные, наличие большого депозита, нового авто или более одного транспортного средства.

Также 21 октября экономист, экс-советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко напоминал, что когда коммунальные превышают 20% дохода, разницу должно компенсировать государство.