Некоторым украицам не приходят выплаты ВПЛ: в чем причина

В Минсоцполитики отмечают, что если гражданам долго не начисляют выплаты ВПЛ, им необходимо обратиться в Минреинтеграции или Офис уполномоченного во вопросам внутренне перемещенных лиц.

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Украинцы, которые с 24 февраля 2022 года были вынуждены покинуть свои дома и стали внутренне перемещенными лицами, могут рассчитывать на получение финансовой помощи от государства. Пособие на проживание для ВПЛ является ключевой мерой поддержки таких граждан. Об этом говорится в материале издания "Факты".

Денежные выплаты предусматривают:

2 тыс. грн для лиц старше 18 лет;

3 тыс. грн для детей (до 18 лет) и лиц с инвалидностью.

Эти пособия выплачиваются ежемесячно и предоставляются гражданам с официальным статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ). По информации Министерства социальной политики Украины, выплаты производятся дважды в месяц — 15 и 28 числа.

Министерство социальной политики ежемесячно перечисляет бюджетные средства для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) через АО "Ощадбанк". Выплата осуществляется раз в месяц на основании реестра ВПЛ, предназначенного для предоставления пособия. Напоминаем, что для получения помощи внутренним переселенцам не требуется подтверждать уровень дохода, так как пособие на проживание не зависит от материального состояния.

В Министерстве социальной политики подчеркивают, что основной причиной задержек в выплатах являются технические сбои. Все украинцы, имеющие право на получение помощи, обязательно получат свои выплаты в полном объеме. Однако из-за технических проблем возможны временные задержки.

"Если возникают задержки и выплаты не поступают более месяца – это технические проблемы, которые стоит устранять как можно быстрее", – отмечают в Минсоцполитики.

Если вам длительное время не поступают выплаты, тогда нужно лично обращаться для выяснения причины задержки выплат. Вы можете обратиться по следующим номерам:

номер горячей линии Минреинтеграции – 15-48;

номер Офиса уполномоченного по вопросам ВПО – +38 (066) 813-62-39.

Стоит напомнить, что 24 октября СМИ объясняли, по каким причинам украинцам могут отказать в назначении субсидии на оплату коммунальных услуг. Среди них названы долги за коммунальные, наличие большого депозита, нового авто или более одного транспортного средства.

Также 21 октября экономист, экс-советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко напоминал, что когда коммунальные превышают 20% дохода, разницу должно компенсировать государство.в