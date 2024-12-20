Деяким українцям не приходять виплати ВПО: у чому причина

У Мінсоцполітики зазначають, що якщо громадянам довго не нараховують виплати ВПО, їм необхідно звернутися до Мінреінтеграції або Офісу уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб.

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Українці, які з 24 лютого 2022 року були змушені покинути свої домівки і стали внутрішньо переміщеними особами, можуть розраховувати на отримання фінансової допомоги від держави. Допомога на проживання для ВПО є ключовим заходом підтримки таких громадян. Про це йдеться в матеріалі видання "Факти".

Грошові виплати передбачають:

2 тис. грн для осіб старше 18 років;

3 тис. грн для дітей (до 18 років) та осіб з інвалідністю.

Ці допомоги виплачуються щомісяця і надаються громадянам з офіційним статусом внутрішньо переміщеної особи (ВПО). За інформацією Міністерства соціальної політики України, виплати здійснюються двічі на місяць — 15 і 28 числа.

Міністерство соціальної політики щомісяця перераховує бюджетні кошти для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) через АТ "Ощадбанк". Виплата здійснюється раз на місяць на підставі реєстру ВПО, призначеного для надання допомоги. Нагадуємо, що для отримання допомоги внутрішнім переселенцям не потрібно підтверджувати рівень доходу, оскільки допомога на проживання не залежить від матеріального стану.

У Міністерстві соціальної політики наголошують, що основною причиною затримок у виплатах є технічні збої. Усі українці, які мають право на отримання допомоги, обов'язково отримають свої виплати в повному обсязі. Однак через технічні проблеми можливі тимчасові затримки.

"Якщо виникають затримки і виплати не надходять понад місяць — це технічні проблеми, які варто усувати якнайшвидше", — зазначають у Мінсоцполітики.

Якщо вам тривалий час не надходять виплати, тоді потрібно особисто звертатися для з'ясування причини затримки виплат. Ви можете звернутися за такими номерами:

номер гарячої лінії Мінреінтеграції — 15-48;

номер Офісу уповноваженого з питань ВПО — +38 (066) 813-62-39.

Варто нагадати, що 24 жовтня ЗМІ пояснювали, з яких причин українцям можуть відмовити в призначенні субсидії на оплату комунальних послуг. Серед них названо борги за комунальні, наявність великого депозиту, нового авто або більше одного транспортного засобу.

Також 21 жовтня економіст, екс-радник президента України з економічних питань Олег Устенко нагадував, що коли комунальні перевищують 20% доходу, різницю має компенсувати держава.