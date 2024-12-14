Де ВПО зможуть отримати виплати на оренду житла: пояснення Мінреінтеграції

Усі цільові групи мають бути здатні оплачувати приватну оренду житла наприкінці періоду підтримки.

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Внутрішньо переміщені особи у Вінницькій та Дніпропетровській областях зможуть отримати фінансову допомогу для оплати оренди житла. Про це повідомили в Мінреінтеграції.

Проєкт спрямований на підтримку родин внутрішньо переміщених осіб, які проживають у приймаючих громадах, протягом 6 місяців. Збір даних для надання матеріальної допомоги у 2024 році здійснює БФ "Право на захист" за сприяння Гуманітарного фонду для України (UHF).

Допомога призначена для родин внутрішніх переселенців, які були змушені переїхати після 24 лютого 2022 року і ще не отримували цільової грошової допомоги на оренду житла від міжнародних організацій, а також належать до однієї з таких категорій населення:

ВПО, які проживають у місцях тимчасового проживання (МВП), які здатні оплачувати приватну оренду житла після закінчення терміну дії програми;

ВПО, які проживають у МВП під загрозою виселення (особливо в школах і дитячих садках);

ВПО, які проживають в орендованому житлі, перебувають під загрозою виселення і не мають іншої альтернативи, окрім як переселитися в МВП;

новоприбулі ВПО (до одного року), які не бажають проживати в МВП.

Претенденти на участь у програмі також повинні відповідати хоча б одному з критеріїв уразливості.

Усі цільові групи повинні мати можливість оплачувати приватну оренду житла після завершення періоду підтримки. Домогосподарства також мають бути в змозі знайти житло для оренди та покрити оплату за перші два місяці.

Варто нагадати, що 24 жовтня ЗМІ пояснювали, з яких причин українцям можуть відмовити в призначенні субсидії на оплату комунальних послуг. Серед них названо борги за комунальні, наявність великого депозиту, нового авто або більше одного транспортного засобу.

Також 21 жовтня економіст, ексрадник президента України з економічних питань Олег Устенко нагадував, що коли комунальні перевищують 20% доходу, різницю має компенсувати держава.