Где ВПЛ смогут получить выплаты на аренду жилья: объяснение Минреинтеграции

Все целевые группы должны быть способны оплачивать частную аренду жилья в конце периода поддержки.

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Внутренне перемещенные лица в Винницкой и Днепропетровской областях смогут получить финансовую помощь для оплаты аренды жилья. Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Проект направлен на поддержку семей внутренне перемещенных лиц, проживающих в принимающих общинах, на протяжении 6 месяцев. Сбор данных для предоставления материальной помощи в 2024 году осуществляет БФ "Право на защиту" при содействии Гуманитарного фонда для Украины (UHF).

Помощь предназначена для семей внутренних переселенцев, которые были вынуждены переехать после 24 февраля 2022 года и еще не получали целевую денежную помощь на аренду жилья от международных организаций, а также принадлежат к одной из следующих категорий населения:

ВПЛ, проживающих в местах временного проживания (МВП), которые способны оплачивать частную аренду жилья после окончания срока действия программы;

ВПЛ, проживающих в МВП под угрозой выселения (особенно в школах и детских садах);

ВПЛ, проживающие в арендованном жилье, находятся под угрозой выселения и не имеют другой альтернативы, кроме как переселиться в МВП;

новоприбывшие ВПЛ (до одного года), которые не желают проживать в МВП.

Претенденты на участие в программе также должны соответствовать хотя бы одному из критериев уязвимости.

Все целевые группы должны иметь возможность оплачивать частную аренду жилья по завершении периода поддержки. Домохозяйства также должны быть в состоянии найти жилье для аренды и покрыть оплату за первые два месяца.

Стоит напомнить, что 24 октября СМИ объясняли, по каким причинам украинцам могут отказать в назначении субсидии на оплату коммунальных услуг. Среди них названы долги за коммунальные, наличие большого депозита, нового авто или более одного транспортного средства.

Также 21 октября экономист, экс-советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко напоминал, что когда коммунальные превышают 20% дохода, разницу должно компенсировать государство.