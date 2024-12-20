Деяких українців можуть змусити повертати виплати від держави: про що важливо знати

В урядовій постанові зазначено, що допомога призначена для забезпечення проходження зимового періоду.

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У грудні цього року українські малозабезпечені сім'ї та переселенці з малолітніми дітьми почали отримувати виплати за програмою "Тепла зима" в рамках пакета "Зимова підтримка". Проте, ті, хто не має права на таку допомогу, зобов'язані будуть повернути отримані кошти. Про це повідомляє "Юридичний радник ВПО".

Як зазначають юристи, сума виплат становить 6,5 тис. грн. Ця одноразова допомога призначена для забезпечення зимового періоду 2024/25 року.

Платежі здійснюються:

на кожну дитину з малозабезпеченої сім'ї, яка на 1 листопада цього року не досягла 18 років. При цьому важливою умовою є те, що сім'я отримувала для цього соціальну допомогу для малозабезпечених. Виняток — громадяни, які перебувають в окупованих районах, що включені до списку, а також територій, де структурні підрозділи з питань соцзахисту населення не мають змоги забезпечити підготовку виплатних документів та здійснення фінансування;

на кожну дитину, зареєстровану як внутрішній переселенець, яка станом на 1 листопада цього року не досягла повноліття. Сім'я має отримувати фіндопомогу на проживання ВПО. Також для осіб з інвалідністю першої групи з низки переселенців, які також отримували допомогу на проживання ВПО.

Виплата допомоги розпочалася 16 грудня, і громадяни зможуть отримувати кошти до кінця року. Процес здійснюється автоматично, без необхідності звернення від одержувачів. Одноразова допомога перераховується на рахунки, відкриті в уповноваженому банку, або через відділення Укрпошти.

Обмежень на використання коштів не встановлено. В урядовій постанові зазначено, що допомога призначена для забезпечення проходження зимового періоду.

"Тому кожна сім'я самостійно визначає, на що витрачати одноразову грошову допомогу", — повідомляють експерти.

Юристи попереджають: у разі виявлення факту того, що сім'я неправомірно отримувала допомогу для малозабезпечених родин або виплати на проживання ВПО, то допомогу в 6,5 тис. грн змусять повернути.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Уряд починає запроваджувати пілотний проєкт із допомоги ВПО, які орендують житло у східних, центральних та південних областях України. Нові виплати стосуватимуться субсидії на оренду житла, яку можна отримати разом із субсидією на комуналку.

Пізніше "Укрпошта" анонсувала, що деякі категорії громадян зможуть отримати державну допомогу за програмою "Зимова єПідтримка" в розмірі 1 000 гривень. Гроші можна буде отримати у відділеннях.