Выплаты ВПЛ: как получить субсидию на аренду и каких областей это касается

Если семья внутренне перемещенных лиц имеет суммарный доход 5 840 грн, то у нее есть право на больший размер компенсации аренды жилья. Новая государственная программа будет доступна для переселенцев в девять областей.

Кабинет Министров начинает вводить пилотный проект по помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые арендуют жилье в восточных, центральных и южных областях Украины. Новые выплаты будут касаться субсидии на аренду жилья, которую можно получить вместе с субсидией на коммуналку. О деталях назначения субсидии ВПЛ рассказали на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

В публикации ПФУ говорится о воплощении в жизнь постановления Кабмина №1225 от 25 октября 2024 года. Постановление утвердило детали экспериментального проекта в поддержку ВПЛ. Людям, которые арендуют жилье в девяти областях, будут компенсировать полностью или частично стоимость аренды в девяти областях. Кроме того, будет поддержка гражданам, которые сдают в аренду жилье: им будут компенсировать часть налога на доходы и военного сбора, свидетельствует текст нормативно-правового акта.

Субсидии ВПЛ — какое содержание экс-мериментального проекта Фото: Скриншот

Субсидии ВПЛ — детали компенсации аренды

Кто может получить компенсацию аренды жилья (полную или частичную):

ВПЛ, которые выехали с оккупированных территорий или мест боевых действий, или потеряли жилье из-за войны;

аренда происходит в девяти областях — Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Херсонской;

частичную или полную компенсацию получат семьи, в которых стоимость аренды составляет более 30% суммарного дохода членов семьи — размер компенсации зависит от доходов;

если суммарный доход семьи менее двух прожиточных минимумов на одного человека (5 840 грн), то размер компенсации будет выше.

Процедура оформления субсидии на аренду ВПЛ:

подать заявление в Пенсионный фонд;

к заявлению приложить договор аренды и другие данные, которые нужны работникам ПФУ, чтобы принять решение;

в течение 10 дней или субсидию предоставят, или откажут, или сообщат, какие документы следует донести.

В постановлении указано, что фонд определяет очередность предоставления субсидий, которую выдают в соответствии с наличием средств в бюджете. Например, первые на очереди те, кто потерял все имеющееся жилье. Остальные идут во вторую очередь, говорится в документе.

Субсидии ВПЛ — какой порядок назначения компенсации на аренду Фото: Скриншот

Экспериментальный проект по компенсации аренды начнут вводить с начала 2024 года, говорится в постановлении Кабмина. Продолжительность проекта — два года. Для его работы ПФУ должен создать возможность загрузки договора найма, а также его заключения через электронные сервисы. Кроме того, планируется ввести Единую систему информации о нанимателях и работодателях, поясняется в тексте.

Отметим, 11 ноября Фокус писал о других категориях украинцев, которые получают компенсацию за аренду жилья. В частности, на это имеют право военнослужащие ВСУ, сообщили на портале "АрмияInform". Кроме средств на аренду, бойцам возвращают деньги, которые они потратили на переезд на новое место службы. Размер компенсации — от 2 280 до 4 560 грн (в зависимости от области).

Напоминаем, в июне народный депутат Максим Ткаченко рассказал о количестве ВПЛ, которые вернулись на передние места жительства, и о причинах, которые их к этому побудили.