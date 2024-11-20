Виплати ВПО: як отримати субсидію на оренду та яких областей це стосується

Якщо родина внутрішньопереміщених осіб має сумарний дохід 5 840 грн, то у неї є право на більший розмір компенсації оренди житла. Нова державна програма буде доступна для переселенців в дев'ять областей.

Кабінет Міністрів починає запроваджувати пілотний проєкт з допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які орендують житло у східних, центральних та південних областях України. Нові виплати будуть стосуватись субсидії на оренду житла, яку можна отримати разом з субсидією на комуналку. Про деталі призначення субсидії ВПО розповіли на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ).

У публікації ПФУ ідеться про втілення у життя постанови Кабміну №1225 від 25 жовтня 2024 року. Постанова затвердила деталі експериментального проєкту на підтримку ВПО. Людям, які орендують житло у дев'яти областях, будуть компенсувати повністю або частково вартість оренди у дев'яти областях. Крім того, буде підтримка громадянам, які здають в оренду житло: їм компенсуватимуть частину податку на доходи та військового збору, свідчить текст нормативно-правового акту.

Субсидії ВПО - який зміст ексмериментального проєкту Фото: Скриншот

Субсидії ВПО — деталі компенсації оренди

Хто може отримати компенсацію оренди житла (повну або часткову):

ВПО, які виїхали з окупованих територій або місць бойових дій, або втратили житло через війну;

оренда відбувається у дев'яти областях — Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій, Херсонській;

часткову або повну компенсацію отримають родини, в яких вартість оренди складає понад 30% сумарного доходу членів сім'ї — розмір компенсації залежить від доходів;

якщо сумарний дохід родини менш як два прожиткових мінімуми на одну людину (5 840 грн), то розмір компенсації буде вищий.

Процедура оформлення субсидії на оренду ВПО:

подати заяву у Пенсійний фонд;

до заяви долучити договір оренди та інші дані, які потрібні працівникам ПФУ, щоб прийняти рішення;

протягом 10 днів або субсидію нададуть, або відмовлять, або повідомлять, які документи слід донести.

У постанові вказано, що фонд визначає черговість надання субсидій, яку видають відповідно до наявності коштів у бюджеті. Наприклад, перші на черзі ті, хто втратив усе наявне житло. Інші ідуть в другу чергу, ідеться в документі.

Субсидії ВПО - який порядок призначення компенсації на оренду Фото: Скриншот

Експериментальний проєкт з компенсації оренди почнуть запроваджувати з початку 2024 року, ідеться у постанові Кабміну. Тривалість проєкту — два роки. Для його роботи ПФУ повинен створити можливість завантаження договору найму, а також його укладання через електронні сервіси. Крім того, планують запровадити Єдину систему інформації про наймачів та наймодавців, пояснюється у тексті.

Зазначимо, 11 листопада Фокус писав про інші категорії українців, які отримують компенсацію за оренду житла. Зокрема, на це мають право військовослужбовці ЗСУ, повідомили на порталі "АрміяInform". Крім коштів на оренду, бійцям повертають гроші, які вони витратили на переїзд на нове місце служби. Розмір компенсації — від 2 280 до 4 560 грн (залежно від області).

Нагадуємо, у червні народний депутат Максим Ткаченко розповів про кількість ВПО, які повернулись на передні місця проживання, та про причини, які їх до цього спонукали.