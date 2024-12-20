Некоторых украинцев могут заставить возвращать выплаты от государства: о чем важно знать

В правительственном постановлении указано, что помощь предназначена для обеспечения прохождения зимнего периода.

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В декабре этого года украинские малообеспеченные семьи и переселенцы с малолетними детьми начали получать выплаты по программе "Теплая зима" в рамках пакета "Зимова підтримка". Тем не менее, те, кто не имеет права на такую помощь, обязаны будут вернуть полученные средства. Об этом сообщает "Юридический советник ВПЛ".

Как отмечают юристы, сумма выплат составляет 6,5 тыс. грн. Это единовременное пособие предназначено для обеспечения зимнего периода 2024/25 года.

Платежи осуществляются:

на каждого ребенка из малообеспеченной семьи, который на 1 ноября этого года не достиг 18 лет. При этом важным условием является то, что семья получала для этого социальную помощь для малообеспеченных. Исключение — граждане, находящиеся в оккупированных районах, включенных в список, а также территорий, где структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения не имеют возможности обеспечить подготовку выплатных документов и осуществление финансирования;

на каждого ребенка, зарегистрированного как внутреннего переселенца, по состоянию на 1 ноября этого года не достигшего совершеннолетия. Семья должна получать финпомощь на проживание ВПЛ. Также для лиц с инвалидностью первой группы из числа переселенцев, также получавших помощь на проживание ВПЛ.

Выплата помощи началась 16 декабря, и граждане смогут получать средства до конца года. Процесс осуществляется автоматически, без необходимости обращения от получателей. Единоразовая помощь перечисляется на счета, открытые в уполномоченном банке, или через отделения Укрпочты.

Ограничений на использование средств не установлено. В правительственном постановлении указано, что помощь предназначена для обеспечения прохождения зимнего периода.

"Поэтому каждая семья самостоятельно определяет, на что тратить единовременную денежную помощь", — сообщают эксперты.

Юристы предупреждают: в случае выявления факта того, что семья неправомерно получала пособие для малообеспеченных семей или выплаты на проживание ВПЛ, то помощь в 6,5 тыс. грн заставят вернуть.

Напомним, недавно стало известно, что Правительство начинает вводить пилотный проект по помощи ВПЛ, которые арендуют жилье в восточных, центральных и южных областях Украины. Новые выплаты будут касаться субсидии на аренду жилья, которую можно получить вместе с субсидией на коммуналку.

Позже "Укрпочта" анонсировала, что некоторые категории граждан смогут получить государственную помощь по программе "Зимняя еПоддержка" в размере 1 000 гривен. Деньги можно будет получить в отделениях.