В Украине запустили проект "Теплая зима": кто получит по 6500 грн

Выплата от государства предназначена для детей и взрослых с ограниченными физическими возможностями.

Украинское правительство запустило новую программу поддержки для малообеспеченных семей и ВПЛ "Теплая зима". Фокус собрал все, что известно о финансовой помощи и кто получит 6500 в декабре.

Правительство утвердило также порядок выплаты единовременного пособия 6500 грн для детей из малообеспеченных семей для прохождения холодного периода 2024/25 года и порядок выплаты единовременного пособия детям и лицам с инвалидностью I группы из числа внутренне перемещенных лиц "Теплая зима".

"Украина стоит на пороге третьей зимы полномасштабной войны. Понимаем все сложности и вызовы и делаем все, чтобы успешно пройти ее. Мы сделали первые шаги по внедрению комплексного пакета "Зимней поддержки" для украинских семей. Продолжаем добавлять новые программы и инициативы", – отметил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время заседания правительства.

Проект "Теплая зима" — кто в декабре получит 6500 грн

По данным Минсоцполитики, выплата "Теплая зима" будет направлена ​​на то, чтобы родители из малообеспеченных семей, а также семей из числа наиболее уязвимых ВПЛ имели возможность приобрести для малышей необходимую одежду и обувь на холодное время года и морозы. Ведь с учетом их взросления покупать одежду большего размера нужно регулярно, детская одежда часто не уступает по цене одежды и обуви для взрослых, а возможности семей покупать такую ​​одежду очень ограничены.

В течение декабря 2024 г. семьи, которые являются малообеспеченными семьями с детьми, или семьями-ВПЛ с детьми, получающими выплаты на проживание, получат на каждого ребенка до 18 лет по 6 500 грн единовременной денежной помощи. Также такая помощь будет начислена лицам с инвалидностью I группы из внутренне перемещенных лиц.

"Родители более полумиллиона детей смогут воспользоваться финансовой поддержкой от государства, в частности, приобрести необходимую одежду или обувь. Это еще один важный шаг государства и инструмент для поддержки и усиления способности украинских семей к воспитанию и уходу в это непростое время", – отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Кроме того, ко Дню святого Николая сироты, лишенные родительской опеки, проживающие с опекунами или попечителями, получат дополнительную единовременную помощь в размере 1000 грн.

Эта инициатива также является частью программы "Зимняя поддержка", реализуемой благодаря финансовой поддержке ЮНИСЕФ.

"Теплая зима" — на что можно потратить финансовую помощь

Выплаты "Теплая зима" будет способствовать усилению социальной защищенности наиболее уязвимых категорий населения в холодный период 2024-2025 года.

Дети получат 6500 грн — их можно потратить на покупку одежды обуви и других вещей, которые нужны в холодное время для обеспечния жизнедеятельности.

Куда обращаться за выплатой "Теплая зима"

Дополнительно обращаться за назначением выплаты "Теплая зима" не нужно. Благодаря цифровым обменам и информации, имеющейся в государственных реестрах, выплату будет назначена автоматически, а средства поступят на карточный счет получателя помощи.

Когда украинцам придут 6500 грн

Выплата новой помощи будет проведена в течение декабря 2024 года.

Размер помощи "Теплая зима" не будет включаться в среднемесячный совокупный доход семьи, который исчисляется при оформлении других видов пособий (например, жилищной субсидии) и никоим образом не повлияет на их назначение.

Напомним, недавно стало известно, что Правительство начинает вводить пилотный проект по помощи ВПЛ, которые арендуют жилье в восточных, центральных и южных областях Украины. Новые выплаты будут касаться субсидии на аренду жилья, которую можно получить вместе с субсидией на коммуналку.

Позже "Укрпочта" анонсировала, что некоторые категории граждан смогут получить государственную помощь по программе "Зимняя еПоддержка" в размере 1 000 гривен. Деньги можно будет получить в отделениях.