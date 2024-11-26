Украинцы смогут получить единовременную денежную помощь 6 500 грн: кого это касается

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что деньги могут быть использованы для приобретения детям теплой одежды, обуви и других необходимых вещей.

Кабинет министров Украины вводит выплату единовременной денежной помощи отдельным категориям лиц для прохождения зимнего периода в размере 6 500 гривен. Об этом сообщил народный депутат от политической партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Нардеп отметил, что денежная помощь будет выплачиваться для помощи детям из малообеспеченных семей для прохождения зимнего периода. Предоставляться она будет на каждого ребенка из малообеспеченной семьи, который по состоянию на 1 ноября 2024 года не достиг 18 лет.

Кроме этого, единовременная денежная помощь в размере 6 500 гривен будет предоставляться для детей и лиц с инвалидностью 1 группы из числа внутренне перемещенных лиц. Назначаться она будет на каждого ребенка, зарегистрированного как ВПЛ, который по состоянию на 1 ноября 2024 года не достиг 18 лет.

"Это средства на покупку детям теплой одежды, обуви и других вещей, которые нужны зимой. Сегодня принимаем соответствующее постановление, которое дает старт этой программе", — добавил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Напомним, недавно стало известно, что Правительство начинает вводить пилотный проект по помощи ВПЛ, которые арендуют жилье в восточных, центральных и южных областях Украины. Новые выплаты будут касаться субсидии на аренду жилья, которую можно получить вместе с субсидией на коммуналку.

Позже "Укрпочта" анонсировала, что некоторые категории граждан смогут получить государственную помощь по программе "Зимняя еПоддержка" в размере 1 000 гривен. Деньги можно будет получить в отделениях.