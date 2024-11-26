Українці зможуть отримати одноразову грошову допомогу 6 500 грн: кого це стосується

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що гроші можуть бути використані для придбання дітям теплого одягу, взуття та інших необхідних речей.

Кабінет міністрів України запроваджує виплату одноразової грошової допомоги окремим категоріям осіб для проходження зимового періоду у розмірі 6 500 гривень. Про це повідомив народний депутат від політичної партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Нардеп зазначив, що грошова допомога буде виплачуватись для допомоги дітей з малозабезпечених сімей для проходження зимового періоду. Надаватись вона буде на кожну дитину з малозабезпеченої сімʼї, яка станом на 1 листопада 2024 року не досягла 18 років.

Окрім цього, одноразова грошова допомога в розмірі 6 500 гривень надаватиметься для дітей та осіб з інвалідністю 1 групи з-поміж внутрішньо переміщених осіб. Призначатись вона буде на кожну дитину, яка зареєстрована як ВПО, яка станом на 1 листопада 2024 року не досягла 18 років.

"Це кошти на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку. Сьогодні ухвалюємо відповідну постанову, що дає старт цій програмі", — додав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Уряд починає запроваджувати пілотний проєкт з допомоги ВПО, які орендують житло у східних, центральних та південних областях України. Нові виплати будуть стосуватись субсидії на оренду житла, яку можна отримати разом з субсидією на комуналку.

Пізніше "Укрпошта" анонсувала, що деякі категорії громадян зможуть отримати державну допомогу за програмою "Зимова єПідтримка" у розмірі 1 000 гривень. Гроші можна буде отримати у відділеннях.