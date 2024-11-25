В грудні "Укрпошта" почне виплачувати українцям по 1000 гривень: кого це стосується

В компанії розповіли, коли почнуть здійснюватись перші виплати та як можна використати отримані від держави гроші.

Деякі категорії громадян зможуть отримати державну допомогу за програмою "Зимова єПідтримка" у розмірі 1 000 гривень. Гроші можна буде отримати у відділеннях "Укрпошти", розповіли в компанії.

"Зимова єПідтримка": хто може отримати виплати через Укрпошту

Таким чином гроші зможуть отримати пенсіонери, люди з інвалідністю І та ІІ групи, одержувачі соціальної допомоги, зокрема, на прифронтових територіях. В компанії зазначили, що перелік таких громадян формує Міністерство соціальної політики. Ті, хто буде включений до такого переліку, не зможуть подати заявку через застосунок Дія.

Коли можна отримати допомогу від держави

Заявки можна буде подавати з початку грудня. Загалом допомога за програмою "Зимова єПідтримка" в Укрпошті буде надаватися у період з грудня 2024 року по лютий 2025 року. Перші виплати здійснюватимуться разом із пенсіями та соціальною допомогою на початку грудня через листонош, стаціонарні та пересувні відділення Укрпошти, що особливо важливо для маломобільних громадян та жителів сільської місцевості.

Як можна використати 1 000 грн від держави

Допомогу можна буде використати до березня 2025 року, що забезпечує гнучкість і зручність для отримувачів. Витратити її можна витратити її на оплату комунальних послуг, послуг мобільного зв'язку, придбання харчових продуктів, побутової хімії, ліків та інших товарів українського виробництва безпосередньо у відділеннях "Укрпошти".

"Завдяки розгалуженій мережі ми забезпечимо доставку допомоги від держави мільйонам українців — пенсіонерам, одержувачам соціальної допомоги, субсидій та іншим – особливо у найвіддаленіші села та на лінію фронту. Тобто там, де скористатись цифровими засобами найскладніше, або відсутні банківські установи та термінали. Саме там живуть ті, хто потребує цієї підтримки найбільше, і ми допоможемо їм використати цю допомогу та доставимо ліки, продукти, товари, допоможемо сплатити комунальні платежі", – зазначив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Нагадаємо, що отримати виплати за програмою "Зимова єПідтримка" можна не тільки за допомогою "Укрпошти". "Також її можна одержати за допомогою застосунку "Дія".