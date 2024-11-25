В декабре "Укрпочта" начнет выплачивать украинцам по 1000 гривен: кого это касается

В компании рассказали, когда начнут осуществляться первые выплаты и как можно использовать полученные от государства деньги.

Некоторые категории граждан смогут получить государственную помощь по программе "Зимняя еПоддержка" в размере 1 000 гривен. Деньги можно будет получить в отделениях "Укрпочты", рассказали в компании.

"Зимняя еПоддержка": кто может получить выплаты через Укрпочту

Таким образом деньги смогут получить пенсионеры, люди с инвалидностью I и II группы, получатели социальной помощи, в частности, на прифронтовых территориях. В компании отметили, что перечень таких граждан формирует Министерство социальной политики. Те, кто будет включен в такой перечень, не смогут подать заявку через приложение Дія.

Когда можно получить помощь от государства

Заявки можно будет подавать с начала декабря. В целом помощь по программе "Зимняя еПоддержка" в Укрпочте будет предоставляться в период с декабря 2024 года по февраль 2025 года. Первые выплаты будут осуществляться вместе с пенсиями и социальной помощью в начале декабря через почтальонов, стационарные и передвижные отделения Укрпочты, что особенно важно для маломобильных граждан и жителей сельской местности.

Как можно использовать 1 000 грн от государства

Помощь можно будет использовать до марта 2025 года, что обеспечивает гибкость и удобство для получателей. Потратить ее можно потратить ее на оплату коммунальных услуг, услуг мобильной связи, приобретение продуктов питания, бытовой химии, лекарств и других товаров украинского производства непосредственно в отделениях "Укрпочты".

"Благодаря разветвленной сети мы обеспечим доставку помощи от государства миллионам украинцев — пенсионерам, получателям социальной помощи, субсидий и другим — особенно в самые отдаленные села и на линию фронта. То есть там, где воспользоваться цифровыми средствами сложнее всего, или отсутствуют банковские учреждения и терминалы. Именно там живут те, кто нуждается в этой поддержке больше всего, и мы поможем им использовать эту помощь и доставим лекарства, продукты, товары, поможем оплатить коммунальные платежи", — отметил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Напомним, что получить выплаты по программе "Зимняя еПоддержка" можно не только с помощью "Укрпочты". "Также ее можно получить с помощью приложения "Дія".