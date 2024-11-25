Зимняя "єПідтримка": кто может получить 1000 грн от государства

Финансироваться программа будет из остатков неиспользованных средств государственного бюджета невоенного назначения.

Государственная помощь в размере 1000 грн будет предоставлена украинцам, находящимся на территории страны, включая детей. Эти средства можно будет использовать для оплаты коммунальных услуг, покупки медикаментов, пожертвований на нужды ВСУ, приобретения билетов Укрзализныци и других услуг. Об этом сообщили в Минсоцполитики.

Государственная помощь по программе Зимова єПідтримка является одноразовой и предназначена для украинцев, находящихся на территории Украины. Программа будет действовать с декабря 2024 года по февраль 2025 года.

Прием заявок на получение помощи стартует в начале декабря. Система проверит данные о пребывании получателей на территории Украины. Выплаты предусмотрены не только для взрослых, но и для детей. Один из родителей сможет оформить выплату на свой счет для каждого ребенка через приложение "Дія". Использовать средства Зимової єПідтримки можно будет до конца 2025 года.

Программа будет финансироваться за счет неиспользованных средств государственного бюджета, предназначенных не для военных нужд. Граждане, получившие социальную помощь, смогут направить эти средства на поддержку ВСУ.

Получить выплаты можно несколькими способами:

с помощью приложения Дія — при помощи карты "Национальный кэшбек";

с помощью Укрпочты — перечень тех, кто может получить помощь через почту формирует Министерство социальной политики.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.