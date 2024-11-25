Зимова "єПідтримка": хто може отримати 1000 грн від держави

Фінансуватиметься програма із залишків невикористаних коштів державного бюджету невійськового призначення.

Державну допомогу в розмірі 1000 грн буде надано українцям, які перебувають на території країни, включно з дітьми. Ці кошти можна буде використовувати для оплати комунальних послуг, купівлі медикаментів, пожертвувань на потреби ЗСУ, придбання квитків Укрзалізниці та інших послуг. Про це повідомили в Мінсоцполітики.

Державна допомога за програмою Зимова єПідтримка є одноразовою і призначена для українців, які перебувають на території України. Програма діятиме з грудня 2024 року по лютий 2025 року.

Прийом заявок на отримання допомоги стартує на початку грудня. Система перевірить дані про перебування одержувачів на території України. Виплати передбачені не тільки для дорослих, а й для дітей. Один із батьків зможе оформити виплату на свій рахунок для кожної дитини через застосунок "Дія". Використовувати кошти Зимової єПідтримки можна буде до кінця 2025 року.

Програма фінансуватиметься за рахунок невикористаних коштів державного бюджету, призначених не для військових потреб. Громадяни, які отримали соціальну допомогу, зможуть спрямувати ці кошти на підтримку ЗСУ.

Отримати виплати можна кількома способами:

за допомогою застосунку Дія — за допомогою картки "Національний кешбек";

за допомогою Укрпошти — перелік тих, хто може отримати допомогу через пошту формує Міністерство соціальної політики.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.