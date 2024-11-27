В Україні запустили проєкт "Тепла зима": хто отримає по 6500 грн

Виплата від держави призначена для дітей і дорослих з обмеженими фізичними можливостями.

Український уряд запустив нову програму підтримки для малозабезпечених сімей та ВПО "Тепла зима". Фокус зібрав усе, що відомо про фінансову допомогу і хто отримає 6500 у грудні.

Уряд затвердив також порядок виплати одноразової грошової допомоги 6500 грн для дітей із малозабезпечених сімей для проходження холодного періоду 2024/25 року та порядок виплати одноразової грошової допомоги дітям та особам з інвалідністю I групи з числа внутрішньо переміщених осіб "Тепла зима".

"Україна стоїть на порозі третьої зими повномасштабної війни. Розуміємо всі складнощі та виклики і робимо все, щоб успішно пройти її. Ми зробили перші кроки з впровадження комплексного пакета "Зимової підтримки" для українських родин. Продовжуємо додавати нові програми та ініціативи", — зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Проєкт "Тепла зима" — хто в грудні отримає 6500 грн

За даними Мінсоцполітики, виплата "Тепла зима" буде спрямована на те, щоб батьки з малозабезпечених сімей, а також сімей з числа найбільш вразливих ВПО мали змогу придбати для малечі необхідний одяг та взуття на холодну пору року та морози. Адже з урахуванням їхнього дорослішання купувати одяг більшого розміру потрібно регулярно, дитячий одяг часто не поступається за ціною одягу та взуттю для дорослих, а можливості родин купувати такий одяг дуже обмежені.

Протягом грудня 2024 р. сім'ї, які є малозабезпеченими сім'ями з дітьми, або сім'ями-ВПО з дітьми, які отримують виплати на проживання, отримають на кожну дитину до 18 років по 6 500 грн одноразової грошової допомоги. Також така допомога буде нарахована особам з інвалідністю I групи з внутрішньо переміщених осіб.

"Батьки понад півмільйона дітей зможуть скористатися фінансовою підтримкою від держави, зокрема, придбати необхідний одяг чи взуття. Це ще один важливий крок держави та інструмент для підтримки та посилення спроможності українських родин до виховання та догляду в цей непростий час", — зазначила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Крім того, до Дня святого Миколая сироти, позбавлені батьківського піклування, які проживають з опікунами або піклувальниками, отримають додаткову одноразову допомогу в розмірі 1000 грн.

Ця ініціатива також є частиною програми "Зимова підтримка", що реалізується завдяки фінансовій підтримці ЮНІСЕФ.

"Тепла зима" — на що можна витратити фінансову допомогу

Виплати "Тепла зима" сприятимуть посиленню соціальної захищеності найуразливіших категорій населення в холодний період 2024-2025 року.

Діти отримають 6500 грн — їх можна витратити на купівлю одягу, взуття та інших речей, які потрібні в холодну пору для забезпечення життєдіяльності.

Куди звертатися за виплатою "Тепла зима"

Додатково звертатися за призначенням виплати "Тепла зима" не потрібно. Завдяки цифровим обмінам та інформації, наявній у державних реєстрах, виплату буде призначено автоматично, а кошти надійдуть на картковий рахунок отримувача допомоги.

Коли українцям прийдуть 6500 грн

Виплата нової допомоги буде проведена протягом грудня 2024 року.

Розмір допомоги "Тепла зима" не включатиметься до середньомісячного сукупного доходу сім'ї, який обчислюють під час оформлення інших видів допомог (наприклад, житлової субсидії), і жодним чином не впливатиме на їх призначення.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Уряд починає запроваджувати пілотний проєкт із допомоги ВПО, які орендують житло у східних, центральних та південних областях України. Нові виплати стосуватимуться субсидії на оренду житла, яку можна отримати разом із субсидією на комуналку.

Пізніше "Укрпошта" анонсувала, що деякі категорії громадян зможуть отримати державну допомогу за програмою "Зимова еПідтримка" в розмірі 1 000 гривень. Гроші можна буде отримати у відділеннях.