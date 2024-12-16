ВПО зможуть отримати допомогу на житло: коли це станеться

Якщо в сім'ї внутрішньо переміщених осіб відбулися зміни, зокрема збільшилася кількість членів, сума державної допомоги може бути переглянута.

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Особи, які змушені були переїхати в інше місто через війну, мають право на додаткову державну допомогу. Одним із видів підтримки є можливість отримання фінансових коштів на забезпечення житла. Про це повідомляє Юридичний радник для ВПО.

Після отримання довідки ВПО, особи можуть скористатися різними пільгами, включно з фінансовою допомогою на проживання. Однак статус ВПО також накладає певні зобов'язання. Зокрема, у разі змін, які можуть вплинути на право на допомогу, необхідно повідомити відповідні органи протягом 14 днів.

Якщо в сім'ї внутрішньо переміщених осіб відбулися зміни, наприклад, збільшилася кількість членів сім'ї, сума державної допомоги може бути переглянута. Для цього потрібно подати заяву від імені сім'ї. Виплати будуть перераховані починаючи з місяця подання заяви. Важливо повідомити відповідні органи про такі зміни:

народження дитини;

встановлення опіки над малолітніми дітьми, які залишилися сиротами або були позбавлені батьківського піклування;

встановлення опіки над особами, визнаними недієздатними;

укладення шлюбу.

Повідомлення про такі обставини допомагає забезпечити коректний розрахунок виплат відповідно до актуального складу сім'ї.

Для внесення змін, пов'язаних з отриманням державної допомоги ВПО, заяву слід подавати офлайн до одного з таких органів:

органи соціального захисту населення;

уповноважених представників виконавчих органів виконавчих органів місцевої ради (сільської, селищної, міської або районної в місті);

Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи).

Варто нагадати, що 24 жовтня ЗМІ пояснювали, з яких причин українцям можуть відмовити в призначенні субсидії на оплату комунальних послуг. Серед них названо борги за комунальні, наявність великого депозиту, нового авто або більше одного транспортного засобу.

Також 21 жовтня економіст, ексрадник президента України з економічних питань Олег Устенко нагадував, що коли комунальні перевищують 20% доходу, різницю має компенсувати держава.