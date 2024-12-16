Пенсії в Україні: хто у 2025 році отримуватиме понад 8 тисяч гривень

Зараз можна виділити чотири категорії пенсіонерів, розмір виплат яких перевищує 8000 гривень.

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З початку нового року розмір пенсійних виплат в Україні залишиться практично незмінним. Проте для деяких категорій пенсіонерів виплати будуть значно вищими за мінімальний рівень. Про це повідомляє ПФУ.

Середній розмір пенсії для пенсіонерів, які працюють, вищий, ніж у непрацюючих. На сьогодні він становить 6 257,96 гривні, що на 596,91 гривні більше, ніж на початку цього року. При цьому, у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездатних з 2 093 гривень до 2 361 гривні, мінімальна пенсія також піднялася до цього рівня.

Згідно із законопроєктом держбюджету на 2025 рік, розмір пенсій, прожитковий мінімум і всі інші соцвиплати не зміняться до 2028 року.

Розміри пенсій наступного року залишаться незмінними, зберігши рівень виплат 2024 року. Водночас виділяють чотири категорії пенсіонерів, які продовжать отримувати пенсії понад 8 000 гривень.

Постраждалі від аварії ЧАЕС

"Чорнобильці" отримують пенсії в розмірі не нижче 8 187 гривень за наявності інвалідності I групи. Однак ті, хто має інвалідність II і III групи, отримують менше ніж 8 тисяч гривень.

Ліквідатори аварії на ЧАЕС

Пенсіонери, які отримали інвалідність унаслідок ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, отримують щонайменше 8 025 гривень за III групи, 10 700 гривень за II групи і 13 376 за I групи інвалідності.

Військові з інвалідністю

Військові, які отримали інвалідність під час служби, мають право отримувати пенсію в розмірі 100%, 80% або 60% від розміру грошового забезпечення для I, II або III групи відповідно.

Особи з інвалідністю, отриманою через війну

Водночас люди, які отримали інвалідність через війну, можуть отримувати підвищені пенсії в розмірі 15 346 гривень, 12 395 гривень і 8 499 гривень для осіб з інвалідністю I, II або III групи відповідно.

Нагадаємо, в Україні автоматично перерахували розміри субсидій на опалювальний сезон. Заяву на її отримання субсидії можна подати через інтернет, поштою або особисто в сервісних центрах.

В Україні можна отримати субсидію за наявності заборгованості з житлово-комунальних послуг. Сума боргу не повинна перевищувати 680 гривень.