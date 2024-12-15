Деяким пенсіонерам виплачують пенсію на півроку наперед: хто отримає

Згідно із законодавством, українці, які виїжджають за кордон на ПМП, можуть отримати кілька виплат.

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Відповідно до українського законодавства, певні категорії пенсіонерів можуть отримати пенсію за шість місяців наперед. Це стосується тих громадян, які прийняли рішення переїхати на нове місце проживання. Про це нагадали в Пенсійному фонді України.

Стаття 51 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" передбачає виплату пенсії за шість місяців наперед пенсіонерам, які вирішили виїхати за кордон на постійне місце проживання. Отримати свої збільшені виплати можна безпосередньо перед від'їздом. При цьому потрібно написати відповідну заяву до Пенсійного фонду України.

Крім заяви, при зверненні до сервісного центру ПФУ потрібно подати:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відповідним записом про виїзд на постійне місце проживання за кордон, або паспортний документ іноземця, або документ, що посвідчує особу без громадянства;

довідку про зняття з реєстрації місця проживання в Україні.

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