Некоторым пенсионерам выплачивают пенсию на полгода вперед: кто получит

Согласно законодательству, украинцы, которые выезжают за границу на ПМЖ, могут получить несколько выплат.

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В соответствии с украинским законодательством, определенные категории пенсионеров могут получить пенсию за шесть месяцев вперед. Это касается тех граждан, которые приняли решение переехать на новое место жительства. Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Статья 51 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусматривает выплату пенсии за шесть месяцев вперед пенсионерам, которые решили выехать за границу на постоянное место жительства. Получить свои увеличенные выплаты можно непосредственно перед отъездом. При этом нужно написать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины.

Кроме заявления, при обращении в сервисный центр ПФУ нужно подать:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу с соответствующей записью о выезде на постоянное место жительства за границу, или паспортный документ иностранца, или документ, удостоверяющий личность без гражданства;

справку о снятии с регистрации места жительства в Украине.

Напомним, в Украине автоматически пересчитали размеры субсидий на отопительный сезон. Заявление на ее получение субсидии можно подать через интернет, по почте или лично в сервисных центрах.

В Украине можно получить субсидию при наличии задолженности по жилищно-коммунальным услугам. Сумма долга не должна превышать 680 гривен.