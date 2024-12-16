Пенсии в Украине: кто в 2025 году будет получать более 8 тысяч гривен

Сейчас можно выделить четыре категории пенсионеров, размер выплат которых превышает 8000 гривен.

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С начала нового года размер пенсионных выплат в Украине останется практически неизменным. Тем не менее, для некоторых категорий пенсионеров выплаты будут значительно выше минимального уровня. Об этом сообщает ПФУ.

Средний размер пенсии для работающих пенсионеров выше, чем у неработающих. На сегодняшний день он составляет 6 257,96 гривны, что на 596,91 гривны больше, чем в начале этого года. При этом, в связи с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных с 2 093 гривен до 2 361 гривны, минимальная пенсия также поднялась до этого уровня.

Согласно законопроекту госбюджета на 2025 год, размер пенсий, прожиточный минимум и все другие соцвыплаты не изменятся до 2028 года.

Размеры пенсий в следующем году останутся неизменными, сохранив уровень выплат 2024 года. При этом выделяются четыре категории пенсионеров, которые продолжат получать пенсии свыше 8 000 гривен.

Пострадавшие от аварии ЧАЭС

"Чернобыльцы" получают пенсии в размере не ниже 8 187 гривен при наличии инвалидности I группы. Однако те, кто имеет инвалидность II и III группы, получают меньше чем 8 тысяч гривен.

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС

Пенсионеры, которые получили инвалидность вследствие ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, получают не менее 8 025 гривен при III группе, 10 700 гривен при II группе и 13 376 при I группе инвалидности.

Военные с инвалидностью

Военные, которые получили инвалидность во время службы, имеют право получать пенсию в размере 100%, 80% или 60% от размера денежного обеспечения для I, II или III группы соответственно.

Лица с инвалидностью, полученной из-за войны

В то же время люди, которые получили инвалидность из-за войны, могут получать повышенные пенсии в размере 15 346 гривен, 12 395 гривен и 8 499 гривен для лиц с инвалидностью I, II или III группы соответственно.

Напомним, в Украине автоматически пересчитали размеры субсидий на отопительный сезон. Заявление на ее получение субсидии можно подать через интернет, по почте или лично в сервисных центрах.

В Украине можно получить субсидию при наличии задолженности по жилищно-коммунальным услугам. Сумма долга не должна превышать 680 гривен.