ВПЛ смогут получить помощь на жилье: когда это произойдет

Если в семье внутренне перемещенных лиц произошли изменения, в частности увеличилось количество членов, сумма государственной помощи может быть пересмотрена.

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Лица, которые вынуждены были переехать в другой город из-за войны, имеют право на дополнительную государственную помощь. Одним из видов поддержки является возможность получения финансовых средств на обеспечение жилья. Об этом сообщает Юридический советник для ВПЛ.

После получения справки ВПЛ, лица могут воспользоваться различными льготами, включая финансовую помощь на проживание. Однако статус ВПЛ также накладывает определенные обязательства. В частности, в случае изменений, которые могут повлиять на право на помощь, необходимо уведомить соответствующие органы в течение 14 дней.

Если в семье внутренне перемещенных лиц произошли изменения, например, увеличилось количество членов семьи, сумма государственной помощи может быть пересмотрена. Для этого нужно подать заявление от имени семьи. Выплаты будут пересчитаны начиная с месяца подачи заявления. Важно сообщить в соответствующие органы о следующих изменениях:

рождение ребенка;

установление опеки над малолетними детьми, которые остались сиротами или были лишены родительской опеки;

установление опеки над лицами, признанными недееспособными;

заключение брака.

Сообщение о таких обстоятельствах помогает обеспечить корректный расчет выплат в соответствии с актуальным составом семьи.

Для внесения изменений, связанных с получением государственной помощи ВПЛ, заявление следует подавать оффлайн в один из следующих органов:

органы социальной защиты населения;

уполномоченных представителей исполнительных органов местного совета (сельского, поселкового, городского или районного в городе);

Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Стоит напомнить, что 24 октября СМИ объясняли, по каким причинам украинцам могут отказать в назначении субсидии на оплату коммунальных услуг. Среди них названы долги за коммунальные, наличие большого депозита, нового авто или более одного транспортного средства.

Также 21 октября экономист, экс-советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко напоминал, что когда коммунальные превышают 20% дохода, разницу должно компенсировать государство.