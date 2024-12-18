Переселенці в Україні можуть втратити виплати: що важливо знати

Для призначення допомоги на проживання представники ВПО мають відповідати майновим критеріям.

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В Україні не всі внутрішньо переміщені особи (ВПО) мають право на виплати на проживання. Однак, деякі зможуть подати заявку на допомогу, якщо після початкової відмови, пов'язаної з невідповідністю критеріям, їхні майнові обставини зміняться. Про це йдеться на сторінці "Юридичного порадника для ВПО" в соцмережі Facebook.

Йдеться про виплати в розмірі 2 тис. грн для кожного дорослого і 3 тис. грн для дітей та людей з інвалідністю. Як зазначають юристи, для отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщені особи мають відповідати певним майновим критеріям.

Згідно з правилами, допомога не призначається і не виплачується на сім'ю, якщо протягом трьох місяців перед зверненням або під час її отримання громадяни:

придбали транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж п'ять років (крім мопеда або причепа);

здійснили купівлю, що перевищує суму в 100 тис. грн: земельної ділянки, нерухомості, за винятком житла в районах бойових дій або окупованих, зруйнованих об'єктів;

цінні папери;

віртуальних активів;

разово оплатили товари довгострокового споживання;

оплатили будь-які роботи або послуги;

у наявності на 1 число місяця, коли призначають допомогу, на депозитних рахунках у банках сума понад 100 тис. грн, державні облігації, строк погашення яких настав або визначено моментом пред'явлення вимоги, на загальну суму, більш ніж на 100 тис. грн;

купили іноземну валюту, а також банківські метали на суму, що перевищує 100 тис. грн.

З повним переліком "майнових" критеріїв можна ознайомитися за посиланням.

Юристи пояснили, що якщо сім'я подала заяву на продовження виплат у березні, але отримала відмову, наприклад, через наявність депозиту, а в червні зняла його, то має право подати заяву на повторне призначення виплат. При цьому необхідно відповідати іншим умовам для продовження допомоги. Як зазначено в інформації Мінсоцполітики від 1 жовтня 2024 року, допомога громадянам призначається згідно з актуальними нормами законодавства на момент звернення.

"Якщо особа відповідає критеріям на дату звернення, допомога може бути призначена з моменту звернення, навіть якщо в минулому не відповідала цим критеріям. Отже, призначення допомоги правомірне, якщо особа на дату звернення відповідає критеріям п. 7-1, навіть якщо раніше вона не мала права на допомогу". 7-1, навіть якщо раніше вона не мала права на допомогу", — пояснили фахівці.

Варто нагадати, що 24 жовтня ЗМІ пояснювали, з яких причин українцям можуть відмовити в призначенні субсидії на оплату комунальних послуг. Серед них названо борги за комунальні, наявність великого депозиту, нового авто або більше одного транспортного засобу.

Також 21 жовтня економіст, ексрадник президента України з економічних питань Олег Устенко нагадував, що коли комунальні перевищують 20% доходу, різницю має компенсувати держава.