Переселенцы в Украине могут лишиться выплат: что важно знать

Для назначения помощи на проживание представители ВПЛ должны соответствовать имущественным критериям.

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В Украине не все внутренне перемещенные лица (ВПЛ) имеют право на выплаты на проживание. Однако, некоторые смогут подать заявку на помощь, если после первоначального отказа, связанного с несоответствием критериям, их имущественные обстоятельства изменятся. Об этом говорится на странице "Юридического советчика для ВПЛ" в соцсети Facebook.

Речь идет о выплатах в размере 2 тыс. грн для каждого взрослого и 3 тыс. грн для детей и людей с инвалидностью. Как отмечают юристы, для получения помощи на проживание внутренне перемещенные лица должны соответствовать определенным имущественным критериям.

Согласно правилам, пособие не назначается и не выплачивается на семью, если в течение трех месяцев перед обращением или во время ее получения граждане:

приобрели транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее пяти лет (кроме мопеда или прицепа);

совершили покупку, превышающую сумму в 100 тыс. грн: земельного участка, недвижимости, за исключением жилья в районах боевых действий или оккупированных, разрушенных объектов;

ценные бумаги;

виртуальных активов;

разово оплатили товары долгосрочного потребления;

оплатили какие-либо работы или услуги;

в наличии на 1 число месяца, когда назначается помощь, на депозитных счетах в банках сумма более 100 тыс. грн, государственные облигации, срок погашения которых наступил или определен моментом предъявления требования, на общую сумму, более чем на 100 тыс. грн;

купили иностранную валюту, а также банковские металлы на сумму, превышающую 100 тыс. грн.

С полным перечнем "имущественных" критериев можно ознакомиться по ссылке.

Юристы пояснили, что если семья подала заявление на продление выплат в марте, но получила отказ, например, из-за наличия депозита, а в июне сняла его, то имеет право подать заявление на повторное назначение выплат. При этом необходимо соответствовать другим условиям для продления помощи. Как указано в информации Минсоцполитики от 1 октября 2024 года, помощь гражданам назначается согласно актуальным нормам законодательства на момент обращения.

"Если лицо соответствует критериям на дату обращения, помощь может быть назначена с момента обращения, даже если в прошлом не соответствовало этим критериям. Следовательно, назначение помощи правомерно, если лицо на дату обращения соответствует критериям п. 7-1, даже если раньше оно не имело права на помощь", — объяснили специалисты.

Стоит напомнить, что 24 октября СМИ объясняли, по каким причинам украинцам могут отказать в назначении субсидии на оплату коммунальных услуг. Среди них названы долги за коммунальные, наличие большого депозита, нового авто или более одного транспортного средства.

Также 21 октября экономист, экс-советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко напоминал, что когда коммунальные превышают 20% дохода, разницу должно компенсировать государство.