Українські сім'ї можуть отримати виплати до 54 тисяч гривень: що відомо
Виплати доступні тільки евакуйованим сім'ям із дітьми. Для отримання грошей необхідно відповідати хоча б одному з критеріїв уразливості.
До кінця 2024 року деякі громадяни з уразливих категорій зможуть подати заявку на отримання одноразової фінансової допомоги в розмірі до 54 тисяч гривень. Про це повідомляє UNICEF.
Згідно з повідомленням, заявки на надання фінансової допомоги приймає Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Отримати виплату можуть:
- сім'ї з дітьми, які виїхали з небезпечних районів;
- особи належать до вразливих категорій.
Виплата на одну людину становить 10,8 тис. грн, а максимальна сума — 54 тис. грн, що передбачено для сім'ї з п'яти осіб.
Ці кошти доступні виключно евакуйованим сім'ям з дітьми, за умови відповідності хоча б одному з критеріїв уразливості:
- у сім'ї є дорослі/діти з інвалідністю до 18 років;
- багатодітна сім'я з неповнолітніми дітьми;
- вихованням дітей займається одинока мати/самотній батько;
- сім'я з неповнолітніми дітьми — малозабезпечена.
Ті, хто хоче отримати кошти, мають подати відповідні заяви до органів соцзахисту населення в громаді, куди прибули після евакуації.
Нагадаємо, в Україні автоматично перерахували розміри субсидій на опалювальний сезон. Заяву на її отримання субсидії можна подати через інтернет, поштою або особисто в сервісних центрах.
В Україні можна отримати субсидію за наявності заборгованості з житлово-комунальних послуг. Сума боргу не повинна перевищувати 680 гривень.