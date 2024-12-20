Українські сім'ї можуть отримати виплати до 54 тисяч гривень: що відомо

Виплати доступні тільки евакуйованим сім'ям із дітьми. Для отримання грошей необхідно відповідати хоча б одному з критеріїв уразливості.

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До кінця 2024 року деякі громадяни з уразливих категорій зможуть подати заявку на отримання одноразової фінансової допомоги в розмірі до 54 тисяч гривень. Про це повідомляє UNICEF.

Згідно з повідомленням, заявки на надання фінансової допомоги приймає Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Отримати виплату можуть:

сім'ї з дітьми, які виїхали з небезпечних районів;

особи належать до вразливих категорій.

Виплата на одну людину становить 10,8 тис. грн, а максимальна сума — 54 тис. грн, що передбачено для сім'ї з п'яти осіб.

Ці кошти доступні виключно евакуйованим сім'ям з дітьми, за умови відповідності хоча б одному з критеріїв уразливості:

у сім'ї є дорослі/діти з інвалідністю до 18 років;

багатодітна сім'я з неповнолітніми дітьми;

вихованням дітей займається одинока мати/самотній батько;

сім'я з неповнолітніми дітьми — малозабезпечена.

Ті, хто хоче отримати кошти, мають подати відповідні заяви до органів соцзахисту населення в громаді, куди прибули після евакуації.

Нагадаємо, в Україні автоматично перерахували розміри субсидій на опалювальний сезон. Заяву на її отримання субсидії можна подати через інтернет, поштою або особисто в сервісних центрах.

В Україні можна отримати субсидію за наявності заборгованості з житлово-комунальних послуг. Сума боргу не повинна перевищувати 680 гривень.