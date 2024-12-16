В Україні можуть припинити виплати пенсій: хто залишиться без грошей

Пенсіонери, які перебувають за кордоном, можуть у листопаді пройти процедуру фізичної ідентифікації та підтвердити своє право на пенсію.

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Українці ризикують залишитися без пенсій, оскільки виплати можуть бути припинені за рішенням територіальних підрозділів Пенсійного фонду (ПФУ) або через рішення суду. Однак панікувати не варто, оскільки зміни торкнуться лише певної групи громадян. Про це йдеться в матеріалі видання "ТСН".

Хто залишиться без пенсії

В Україні пенсійне забезпечення отримують усі літні люди. Однак у деяких випадках виплати можуть бути припинені. Причини для припинення виплат можуть включати:

призначення пенсії на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

непроходження фізичної ідентифікації;

проживання пенсіонера за кордоном;

відповідна заява пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв'язку з тимчасовим проживанням за кордоном;

пенсіонеру надано статус особи, яка зникла безвісти за особливих обставин;

пенсіонер помер, визнаний безвісти відсутнім або оголошений померлим у встановленому законом порядку;

пенсіонер не отримує призначену пенсію протягом 6 місяців поспіль;

інші передбачені законодавством випадки.

У Пенсійному фонді України наголошують, що для відновлення виплат необхідне особисте звернення громадянина до будь-якого сервісного центру фонду з відповідною заявою та документом, що посвідчує особу. Останнім часом у мережі ширяться різноманітні чутки, як-от "наступного року пенсії будуть низькими" або навіть більш песимістичні — "грошей немає". Однак нещодавно президент Володимир Зеленський заспокоїв українців, розвіявши ці побоювання.

Він запевнив, що кошти для виплат в Україні є. Про це він сказав 19 листопада, виступаючи у Верховній Раді. Примітно, що індексація пенсій у 2025 році все-таки буде. За словами експерта Інституту демографії та соціальних досліджень Лідії Ткаченко, пенсії в Україні можуть підвищитися в березні приблизно на 10-12%.

Проте, навіть якщо наступного року пенсії буде збільшено, для більшості пенсіонерів це не принесе значних змін. Наприклад, за поточного рівня виплат у 3000 гривень індексація на 12% буде ледь помітна. Водночас у законопроєкті про держбюджет на 2025 рік уряд пропонує вилучити кошти з банківських рахунків пенсіонерів-переселенців, зареєстрованих до 24 лютого 2022 року, у разі, якщо вони не пройшли ідентифікацію. Зокрема, "Ощадбанк" зобов'язують повернути залишки коштів із пенсійних рахунків ВПО, відкритих у цьому банку, до Пенсійного фонду України.

Крім цього, пенсіонери, які перебувають за кордоном, можуть у листопаді пройти процедуру фізичної ідентифікації та підтвердити своє право на пенсію. Виплату пенсії таким пенсіонерам здійснюватимуть на поточні рахунки банків, розташованих на території України, за умови проходження ними до 31 грудня кожного року фізичної ідентифікації.

Нагадаємо, в Україні автоматично перерахували розміри субсидій на опалювальний сезон. Заяву на її отримання субсидії можна подати через інтернет, поштою або особисто в сервісних центрах.

В Україні можна отримати субсидію за наявності заборгованості з житлово-комунальних послуг. Сума боргу не повинна перевищувати 680 гривень.