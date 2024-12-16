В Украине могут прекратить выплаты пенсий: кто останется без денег

Пенсионеры, которые находятся за границей, могут в ноябре пройти процедуру физической идентификации и подтвердить свое право на пенсию.

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Украинцы рискуют остаться без пенсий, поскольку выплаты могут быть приостановлены по решению территориальных подразделений Пенсионного фонда (ПФУ) или через решение суда. Однако паниковать не стоит, так как изменения затронут лишь определенную группу граждан. Об этом говорится в материале издания "ТСН".

Кто останется без пенсии

В Украине пенсионное обеспечение получают все пожилые люди. Однако в некоторых случаях выплаты могут быть приостановлены. Причины для прекращения выплат могут включать:

назначение пенсии на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

непрохождение физической идентификации;

проживание пенсионера за границей;

соответствующее заявление пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;

пенсионеру предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах;

пенсионер умер, признанный безвести отсутствующим или объявленный умершим в установленном законом порядке;

пенсионер не получает назначенную пенсию в течение 6 месяцев подряд;

другие предусмотренные законодательством случаи.

В Пенсионном фонде Украины отмечают, что для восстановления выплат необходимо личное обращение гражданина в любой сервисный центр фонда с соответствующим заявлением и документом, удостоверяющим личность. В последнее время в сети распространяются различные слухи, такие как "в следующем году пенсии будут низкими" или даже более пессимистичные — "денег нет". Однако недавно президент Владимир Зеленский успокоил украинцев, развеяв эти опасения.

Он заверил, что средства для выплат в Украине есть. Об этом он сказал 19 ноября, выступая в Верховной Раде. Примечательно, что индексация пенсий в 2025 году все-таки будет. По словам эксперта Института демографии и социальных исследований Лидии Ткаченко, пенсии в Украине могут повыситься в марте примерно на 10-12%.

Тем не менее, даже если в следующем году пенсии будут увеличены, для большинства пенсионеров это не принесет значительных изменений. Например, при текущем уровне выплат в 3000 гривен индексация на 12% будет едва заметна. В то же время, в законопроекте о госбюджете на 2025 год правительство предлагает изъять средства с банковских счетов пенсионеров-переселенцев, зарегистрированных до 24 февраля 2022 года, в случае, если они не прошли идентификацию. В частности, "Ощадбанк" обязуют вернуть остатки средств с пенсионных счетов ВПЛ, открытых в этом банке, в Пенсионный фонд Украины.

Помимо этого, пенсионеры, которые находятся за границей, могут в ноябре пройти процедуру физической идентификации и подтвердить свое право на пенсию. Выплата пенсии таким пенсионерам будет производиться на текущие счета банков, расположенных на территории Украины, при условии прохождения ими до 31 декабря каждого года физической идентификации.

Напомним, в Украине автоматически пересчитали размеры субсидий на отопительный сезон. Заявление на ее получение субсидии можно подать через интернет, по почте или лично в сервисных центрах.

В Украине можно получить субсидию при наличии задолженности по жилищно-коммунальным услугам. Сумма долга не должна превышать 680 гривен.