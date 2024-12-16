Пенсия в Украине: кто получит самые маленькие выплаты в 2025 году

Те, кто совсем не работал или не имеет необходимого стажа, могут оформить социальную пенсию только после 65 лет.

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Размер пенсии украинцев определяется на основе их страхового стажа и объема взносов, уплаченных в период трудовой деятельности. Однако, если человек не набрал необходимый страховой стаж, он не будет иметь права на пенсию, а может рассчитывать только на социальную помощь. Украинцы, которые не имеют достаточного количества страхового стажа для получения пенсии по возрасту или вообще никогда не работали, могут рассчитывать на социальную помощь от государства. Об этом сообщается на портале Дія.

Социальная пенсия предоставляется при соблюдении определенного возраста и выполнении установленных условий. Люди, не имеющие достаточного страхового стажа, могут претендовать на пенсию в зависимости от возраста и продолжительности их трудовой деятельности, в частности:

в 60 лет — если есть не менее 31 года стажа;

в 63 года — если накоплено от 21 года стажа;

в 65 лет — если стаж составляет от 15 лет.

Лица, не имеющие рабочего стажа или не работавшие, могут оформить социальную пенсию лишь по достижении 65 лет. Размер пенсии соответствует прожиточному минимуму, который в 2024 году составляет 2 361 гривну.

Для оформления необходимо обратиться в местные органы социальной защиты. При этом следует иметь при себе следующие документы:

паспорт;

справку о страховом стаже из Пенсионного фонда;

декларацию о доходах всех членов семьи (справки о доходах прилагаются).

Социальную пенсию могут не назначить, если заявитель или его семья имеют определенные источники дохода или имущественные ограничения. Основными причинами отказа являются:

наличие дохода — заявитель работает, получает другую пенсию, сдает в аренду недвижимость или имеет другие источники дохода;

дорогие покупки — кто-то из членов семьи приобрел товар или услугу стоимостью более 50 000 гривен за последние шесть месяцев;

имущество в собственности — у заявителя или членов его семьи есть более чем одна квартира или машина;

превышение дохода семьи — среднемесячный совокупный доход семьи за последние полгода превышает прожиточный минимум, который в 2024 году составляет 2 361 гривну;

этот процесс обеспечивает поддержку для тех, кто остался без страхового стажа, но нуждается в минимальных финансовых средствах.

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