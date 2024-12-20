Украинские семьи могут получить выплаты до 54 тысяч гривен: что известно

Выплаты доступны только эвакуированным семьям с детьми. Для получения денег необходимо соответствовать хотя бы одному из критериев уязвимости.

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До конца 2024 года некоторые граждане из уязвимых категорий смогут подать заявку на получение единовременной финансовой помощи в размере до 54 тысяч гривен. Об этом сообщает UNICEF.

Согласно сообщению, заявки на предоставление финансовой помощи принимает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Получить выплату могут:

семьи с детьми, выехавшие из опасных районов;

лица относятся к уязвимым категориям.

Выплата на одного человека составляет 10,8 тыс. грн, а максимальная сумма — 54 тыс. грн, что предусмотрено для семьи из пяти человек.

Эти средства доступны исключительно эвакуированным семьям с детьми, при условии соответствия хотя бы одному из критериев уязвимости:

в семье есть взрослые/дети с инвалидностью до 18 лет;

многодетная семья с несовершеннолетними детьми;

воспитанием детей занимается одинокая мать/одинокий отец;

семья с несовершеннолетними детьми — малоимущая.

Те, кто хочет получить средства, должны подать соответствующие заявления в органы соцзащиты населения в громаде, куда прибыли после эвакуации.

Напомним, в Украине автоматически пересчитали размеры субсидий на отопительный сезон. Заявление на ее получение субсидии можно подать через интернет, по почте или лично в сервисных центрах.

В Украине можно получить субсидию при наличии задолженности по жилищно-коммунальным услугам. Сумма долга не должна превышать 680 гривен.