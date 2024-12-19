"Зимову єПідтримку" отримали не всі українці: чому не виплачують фінансову допомогу

Затримка виплати допомоги може бути пов'язана з тим, що вихідні та святкові дні установ не враховуються.

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Деяким пенсіонерам України не встигли нарахувати 1 тис. гривень у межах програми "Зимова єПідтримка". Міністерство цифрової трансформації надало рекомендації про те, куди слід звертатися в подібних ситуаціях. Про це йдеться на сторінці порталу державних послуг "Дія" в соцмережі Facebook.

Одна з українок у коментарях повідомила, що разом із друзями подала заявку на отримання виплат за програмою "Зимова єПідтримка" в один і той самий день. Усі отримали гроші, крім неї. Заявка була подана 4 грудня, а на 18 грудня кошти так і не надійшли.

"Народилася і проживаю за однією адресою, інвалід, пенсія по інвалідності, досі в обробці. Всі, що подавали в один день — уже отримали, нікуди не виїжджала", — ідеться в повідомленні.

Як зазначають у Мінцифрі, за правилами, кошти мають бути зараховані протягом 10 робочих днів із моменту звернення за виплатами. Пенсіонери можуть подавати заявки:

у відділенні банку;

через Укрпошту.

Затримка виплати допомоги може бути зумовлена тим, що вихідні та святкові дні не враховуються в розрахунку. Для запобігання непорозумінь було роз'яснено, у чому полягає різниця:

календарні дні — усі дні підряд, зокрема суботи, неділі та свята;

робочі дні — дні, коли установи працюють, тобто з понеділка по п'ятницю (за винятком свят).

"Дія є технічним адміністратором послуги, а за нарахування коштів відповідає Міністерство економіки України. Тому щодо термінів та умов зарахування зверніться, будь ласка, до Мінекономіки на пошту", — пояснили у відомстві.

Електронна адреса Мінекономіки доступна за посиланням.

Також можна залишити заявку, заповнивши форму зворотного зв'язку.

Нагадаємо, що раніше українці, які вже оформили заявки на отримання коштів за програмою "Зимова єПідтримка", так звану "тисячу Зеленського", почали отримувати їх. Утім, у деяких громадян виникли проблеми з оплатою товарів — банк відмовляється проводити транзакції.

Також повідомлялося, що громадяни, які отримують субсидії або пенсії через "Укрпошту", зможуть отримати "тисячу Зеленського". Однак їм не буде видано готівку в межах програми.