"Зимову єПідтримку" получили не все украинцы: почему не выплачивают финансовую помощь

Задержка выплаты пособия может быть связана с тем, что выходные и праздничные дни учреждений в этот срок не учитываются.

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Некоторым пенсионерам Украины не успели начислить 1 тыс. гривен в рамках программы "Зимова єПідтримка". Министерство цифровой трансформации предоставило рекомендации о том, куда следует обращаться в подобных ситуациях. Об этом говорится на странице портала государственных услуг "Дія" в соцсети Facebook.

Одна из украинок в комментариях сообщила, что вместе с друзьями подала заявку на получение выплат по программе "Зимова єПідтримка" в один и тот же день. Все получили деньги, кроме нее. Заявка была подана 4 декабря, а на 18 декабря средства так и не поступили.

"Родилась и проживаю по одному адресу, инвалид, пенсия по инвалидности, до сих пор в обработке. Все, что подавали в один день — уже получили, никуда не уезжала", — говорится в сообщении.

Как отмечают в Минцифре, по правилам, средства должны быть засчитаны в течение 10 рабочих дней с момента обращения за выплатами. Пенсионеры могут подавать заявки:

в отделении банка;

через "Укрпошту".

Задержка выплаты пособия может быть обусловлена тем, что выходные и праздничные дни не учитываются в расчете. Для предотвращения недоразумений было разъяснено, в чем заключается разница:

календарные дни — все дни подряд, в том числе субботы, воскресенья и праздники;

рабочие дни — дни, когда учреждения работают, то есть с понедельника по пятницу (за исключением праздников).

"Дія является техническим администратором услуги, а за начисление средств отвечает Министерство экономики Украины. Поэтому по срокам и условиям зачисления обратитесь, пожалуйста, в Минэкономики на почту", — пояснили в ведомстве.

Электронный адрес Минэкономики доступен по ссылке.

Также можно оставить заявку, заполнив форму обратной связи.

Напомним, что ранее украинцы, которые уже оформили заявки на получение средств по программе "Зимова єПітримка", так называемую "тысячу Зеленского", начали получать их. Впрочем, у некоторых граждан возникли проблемы с оплатой товаров — банк отказывается проводить транзакции.

Также сообщалось, что граждане, которые получают субсидии или пенсии через "Укрпошту", смогут получить "тысячу Зеленского". Однако им не будут выданы наличные в рамках программы.