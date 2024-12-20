Пенсія до 60 років: як її оформити та хто має право на виплати
Для тих, хто досяг пенсійного віку, але не накопичив необхідного стажу, передбачена можливість оформлення соціальної пенсії.
Українці продовжують отримувати пенсії навіть в умовах війни, розв'язаної Росією. При цьому для певних категорій громадян передбачена можливість виходу на пенсію за віком на пільгових умовах. У Пенсійному фонді України описали умови, правила та документи, необхідні для призначення такої пенсії.Важливо
Хто може вийти на пенсію достроково
Пільгове пенсійне забезпечення регулюється частиною 2 статті 114 та прикінцевими положеннями Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" №1058-IV від 09.07.2003.
Умови для працівників з особливо шкідливими і важкими умовами праці (Список №1):
- Вік:
- Чоловіки — з 50 років.
- Жінки — з 50 років (поступове підвищення віку з 45 до 50 років з 2015 року).
- Необхідний страховий стаж:
- Чоловіки — мінімум 25 років, з них 10 років на зазначених роботах.
- Жінки — мінімум 20 років, з них 7 років 6 місяців на зазначених роботах.
Умови для працівників зі шкідливими і важкими умовами праці (Список №2):
- Вік:
- Чоловіки — з 55 років.
- Жінки — з 55 років (поступове підвищення віку з 50 до 55 років з 2015 року).
- Необхідний страховий стаж:
- Чоловіки — мінімум 30 років, з них 12 років 6 місяців на зазначених роботах.
- Жінки — мінімум 25 років, з них 10 років на зазначених роботах.
Особливості призначення пенсії при неповному стажі
Якщо у працівника немає повного пільгового стажу:
- Для Списку №1:
- Чоловіки — мінімум 5 років.
- Жінки — мінімум 3 роки 9 місяців.
- Пенсійний вік зменшується на 1 рік за кожен рік такої роботи для чоловіків і на 1 рік 4 місяці для жінок.
- Для Списку №2:
- Чоловіки — мінімум 6 років 3 місяці.
- Жінки — мінімум 5 років.
- Пенсійний вік зменшується на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців роботи для чоловіків і на 1 рік за кожні 2 роки роботи для жінок.
Документи та підтвердження права на пенсію
Щоб оформити пенсію на пільгових умовах, необхідно:
- Документи, що підтверджують особу та страховий стаж.
- Довідки про спеціальний стаж, якщо відсутні записи в трудовій книжці.
- Акт атестації робочого місця, що проводиться не рідше одного разу на 5 років.
Якщо підприємство перебуває на тимчасово окупованих територіях або ліквідоване, дані підтверджуються комісіями при управлінні Пенсійного фонду України.
Альтернативний варіант: соціальна пенсія
Для тих, хто досяг пенсійного віку, але не накопичив необхідного стажу, передбачена можливість оформлення соціальної пенсії.
Якщо у вас є питання або труднощі з оформленням пенсії, варто звернутися до територіального управління Пенсійного фонду України.
Зазначимо, Фокус писав про нову формулу розрахунку пенсійних виплат, яка почне діяти з 1 липня 2025 року. Згідно з поясненнями Мінсоцполітики, замість щорічної індексації виплат введуть систему пенсійних балів.