Пенсія до 60 років: як її оформити та хто має право на виплати

Для тих, хто досяг пенсійного віку, але не накопичив необхідного стажу, передбачена можливість оформлення соціальної пенсії.

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Українці продовжують отримувати пенсії навіть в умовах війни, розв'язаної Росією. При цьому для певних категорій громадян передбачена можливість виходу на пенсію за віком на пільгових умовах. У Пенсійному фонді України описали умови, правила та документи, необхідні для призначення такої пенсії.

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Хто може вийти на пенсію достроково

Пільгове пенсійне забезпечення регулюється частиною 2 статті 114 та прикінцевими положеннями Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" №1058-IV від 09.07.2003.

Умови для працівників з особливо шкідливими і важкими умовами праці (Список №1):

Вік:

Чоловіки — з 50 років.

Жінки — з 50 років (поступове підвищення віку з 45 до 50 років з 2015 року).

Необхідний страховий стаж:

Чоловіки — мінімум 25 років, з них 10 років на зазначених роботах.

Жінки — мінімум 20 років, з них 7 років 6 місяців на зазначених роботах.

Умови для працівників зі шкідливими і важкими умовами праці (Список №2):

Вік:

Чоловіки — з 55 років.

Жінки — з 55 років (поступове підвищення віку з 50 до 55 років з 2015 року).

Необхідний страховий стаж:

Чоловіки — мінімум 30 років, з них 12 років 6 місяців на зазначених роботах.

Жінки — мінімум 25 років, з них 10 років на зазначених роботах.

Особливості призначення пенсії при неповному стажі

Якщо у працівника немає повного пільгового стажу:

Для Списку №1:

Чоловіки — мінімум 5 років.

Жінки — мінімум 3 роки 9 місяців.

Пенсійний вік зменшується на 1 рік за кожен рік такої роботи для чоловіків і на 1 рік 4 місяці для жінок.

Для Списку №2:

Чоловіки — мінімум 6 років 3 місяці.

Жінки — мінімум 5 років.

Пенсійний вік зменшується на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців роботи для чоловіків і на 1 рік за кожні 2 роки роботи для жінок.

Документи та підтвердження права на пенсію

Щоб оформити пенсію на пільгових умовах, необхідно:

Документи, що підтверджують особу та страховий стаж.

Довідки про спеціальний стаж, якщо відсутні записи в трудовій книжці.

Акт атестації робочого місця, що проводиться не рідше одного разу на 5 років.

Якщо підприємство перебуває на тимчасово окупованих територіях або ліквідоване, дані підтверджуються комісіями при управлінні Пенсійного фонду України.

Альтернативний варіант: соціальна пенсія

Для тих, хто досяг пенсійного віку, але не накопичив необхідного стажу, передбачена можливість оформлення соціальної пенсії.

Якщо у вас є питання або труднощі з оформленням пенсії, варто звернутися до територіального управління Пенсійного фонду України.

Зазначимо, Фокус писав про нову формулу розрахунку пенсійних виплат, яка почне діяти з 1 липня 2025 року. Згідно з поясненнями Мінсоцполітики, замість щорічної індексації виплат введуть систему пенсійних балів.