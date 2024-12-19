Працюватимуть довше: які нові правила виходу на пенсію з 1 січня 2025 року

Якщо людині виповниться 65 років у 2025 році і вона не має стажу 15 років, то у такому випадку її очікує не пенсія, а соціальна допомога у розмірі ледь більше 2 тис. грн, повідомив Пенсійний фонд.

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Громадяни, які у 60 років не мають достатнього страхового стажу для виходу на пенсію, будуть змушені працювати ще три або п'ять років. Крім того, якщо людині виповнюється 65, а мінімального стажу немає, то держава виплачуватиме не пенсію, а соціальну допомогу. Про зміни, на які з 1 січня 2025 року очікують українці поважного віку, розповіли на порталі Пенсійного фонду (ПФУ).

У Пенсійному фонді нагадали, що в Україні відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" у 2025 році зросте вік виходу на відпочинок. Норми закону стосуються чоловіків та жінок, які досягнуть 60-річного віку і почнуть з'ясовувати, чи вистачає у них стажу. На порталі навели положення ст. 26, які стосуються умов призначення пенсії за віком.

Пенсія в Україні 2025 — деталі

Які умови виходу на пенсію за віком у 2025 році:

якщо є 60 років, то для отримання пенсійних виплат слід мати стажу 32 та більше років (тобто 32 і більше років робились відрахування з зарплати по загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню). Якщо цього стажу немає, то вихід на пенсію відкладається;

якщо є 63 років, то для отримання пенсії слід мати стаж від 22 до 31 року;

якщо є 65 років, то стаж від 15 до 31 року;

якщо є 65 років, але стаж менш як 15 років, то людина не матиме пенсію, але отримуватиме від держави соціальну допомогу (у 2025 році — 2 361 грн, розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб).

Також в ПФУ пояснили, що тривалість страхового стажу зростатиме до 2028 року: щороку — на рік. Таким чином, якщо людині виповнить 60 років у 2028 році, тому для виходу на пенсію їй слід мати 35 років стажу. Крім того, якщо громадянин матиме 40 років стажу, то він матиме право вийти на пенсію у будь-якому віці.

Пенсія в Україні 2025 - пояснення ПФУ про пенсійний вік Фото: ПФУ

Зазначимо, Фокус писав про нову формулу розрахунку пенсійних виплат, яка почне діяти з 1 липня 2025 року. Згідно з поясненнями Мінсоцполітики, замість щорічної індексації виплат запровадять систему пенсійних балів. Пенсійні бали дадуть можливість зробити виплати більше справедливими, оскільки люди ідуть на відпочинок у різні роки з різним рівнем інфляції і це врахували у новій формулі. З іншого боку, у березні 2025 все ж відбудеться остання індексація, оскільки вона передбачена у державному бюджеті. Розмір, на який зростуть пенсії — орієнтовно 11% (суми половини показника інфляції та половини зростання зарплат).

Нагадуємо, 29 листопада на порталі ПФУ розповіли про формулу, за якою кожен українець може спробувати порахувати власну пенсію.