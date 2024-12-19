Українцям перерахують пенсії по-новому у 2025 році: що зміниться

Нова формула розрахунку пенсій, яку пропонує Мінсоцполітики, складатиметься з базової та страхової пенсії, а для розрахунку страхового стажу запровадять систему пенсійних балів.

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Міністерство соціальної політики України розробило проєкт пенсійної реформи, що передбачає зміну правил індексації пенсій в Україні. Якщо законопроєкт буде ухвалено, замість індексації у березні залежно від росту зарплат й інфляції в країні пенсії перераховуватимуть за формулою, яка дозволить уникнути "застарівання" виплати з роками, йдеться в матеріалі "OBOZ.UA".

У березні наступного року традиційна індексація відбудеться у будь-якому разі, бо вона передбачена в бюджеті на 2025 рік і обов'язкова за чинним законодавством, зазначається в матеріалі. Її точний розмір оголосять ближче до березня, коли стане відома динаміка зарплат й інфляції. Розмір індексації складається з половини річної інфляції та половини динаміки зростання зарплат за попередні три роки. Тобто якщо інфляція за 2024 рік складе 9,7% (як оцінює НБУ), а динаміка зарплат — 12,7%, половини цих показників складатимуть 4,85% і 6,35%, тож індексація пенсій у сумі становитиме приблизно 11%.

Індексація пенсій за новими правилами можлива з липня 2025 року

Якщо проєкт пенсійної реформи Мінсоцполітики буде підтримано, пенсії вже з липня індексуватимуть за новими правилами, які мають розв'язати проблему застарівання виплат.

Зараз для більшості українців (крім прокурорів, суддів, силовиків та інших "спеціальних пенсіонерів") пенсії розраховуються на основі стажу, середньої зарплати за останні три роки та співвідношення власної зарплати до середньої. Через швидке зростання середньої зарплати виплата "застаріває".

"Через це сума пенсійної виплати в окремих пенсіонерів може складатися з основного розміру пенсії (страхової пенсії), який становить менш як 10%, а понад 90% суми – з надбавок і доплат, встановлених у різні періоди", — зазначається в пояснювальній записці до проєкту пенсійної реформи.

Коефіцієнт, на який в межах індексації підвищували пораховані один раз за формулою пенсії, не дозволяв уникати цього "застарівання".

За якою формулою перерахують пенсії у 2025 році

Якщо проєкт реформи буде ухвалено, замість підвищення пенсій на певний відсоток їх перераховуватимуть згідно з актуальними показниками зарплати, що повинно збільшити виплати.

Це відбуватиметься за формулою:

базова пенсія + страхова пенсія = пенсія;

30% мінімальної зарплати після оподаткування (6160 грн на сьогодні) = базова пенсія (зараз 1848 грн);

кількість зароблених пенсійних балів × 30% × середню зарплату за минулий рік / 4200 = страхова пенсія (якщо людина має 35 років стажу та середню зарплату, це дорівнюватиме 4292 грн).

Тож за новою формулою пенсія з 35 роками стажу та середньою зарплатою мала б становити 6 140 грн замість попередніх 4 745 грн, однак журналісти зазначають, що в держави наразі немає коштів на таке підвищення.

"У період по 28 лютого 2030 року застосовується коригувальний коефіцієнт фінансової стійкості, який застосовується при визначенні вартості одного бала з дати набуття чинності цим законом та щороку з 1 березня", — написано в проєкті закону.

Тому спочатку пенсії будуть нижчими, та найближчими роками коефіцієнт має фактично "прирівняти" стару формулу з новою, тобто реформа не призведе до зменшення розміру майбутніх виплат, однак старі пенсії якісно перерахують, пише OBOZ.UA.

Нагадаємо, 18 грудня Фокус із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики писав, що деякі українські пенсіонери мають змогу отримати спеціальні доплати до пенсії в межах Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Також 18 грудня експерт з пенсійного права Сергій Коробкін пояснював, з якої причини пенсіонерам можуть не нараховувати надбавку за віком.