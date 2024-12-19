Украинцам пересчитают пенсии по-новому в 2025 году: что изменится

Новая формула расчета пенсий, которую предлагает Минсоцполитики, будет состоять из базовой и страховой пенсии, а для расчета страхового стажа введут систему пенсионных баллов.

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Министерство социальной политики Украины разработало проект пенсионной реформы, предусматривающий изменение правил индексации пенсий в Украине. Если законопроект будет принят, вместо индексации в марте в зависимости от роста зарплат и инфляции в стране пенсии будут пересчитывать по формуле, которая позволит избежать "устаревания" выплаты с годами, говорится в материале "OBOZ.UA".

В марте следующего года традиционная индексация состоится в любом случае, потому что она предусмотрена в бюджете на 2025 год и обязательна по действующему законодательству, отмечается в материале. Ее точный размер объявят ближе к марту, когда станет известна динамика зарплат и инфляции. Размер индексации состоит из половины годовой инфляции и половины динамики роста зарплат за предыдущие три года. То есть если инфляция за 2024 год составит 9,7% (как оценивает НБУ), а динамика зарплат — 12,7%, половины этих показателей будут составлять 4,85% и 6,35%, поэтому индексация пенсий в сумме составит примерно 11%.

Индексация пенсий по новым правилам возможна с июля 2025 года

Если проект пенсионной реформы Минсоцполитики будет поддержан, пенсии уже с июля будут индексировать по новым правилам, которые должны решить проблему устаревания выплат.

Сейчас для большинства украинцев (кроме прокуроров, судей, силовиков и других "специальных пенсионеров") пенсии рассчитываются на основе стажа, средней зарплаты за последние три года и соотношения собственной зарплаты к средней. Из-за быстрого роста средней зарплаты выплата "устаревает".

"Из-за этого сумма пенсионной выплаты у отдельных пенсионеров может состоять из основного размера пенсии (страховой пенсии), который составляет менее 10%, а более 90% суммы — из надбавок и доплат, установленных в разные периоды", — отмечается в пояснительной записке к проекту пенсионной реформы.

Коэффициент, на который в рамках индексации повышали посчитанные один раз по формуле пенсии, не позволял избегать этого "устаревания".

По какой формуле пересчитают пенсии в 2025 году

Если проект реформы будет принят, вместо повышения пенсий на определенный процент их будут пересчитывать согласно актуальным показателям зарплаты, что должно увеличить выплаты.

Это будет происходить по формуле:

базовая пенсия + страховая пенсия = пенсия;

30% минимальной зарплаты после налогообложения (6160 грн на сегодня) = базовая пенсия (сейчас 1848 грн);

количество заработанных пенсионных баллов × 30% × среднюю зарплату за прошлый год / 4200 = страховая пенсия (если человек имеет 35 лет стажа и среднюю зарплату, это будет равно 4292 грн).

Поэтому по новой формуле пенсия с 35 годами стажа и средней зарплатой должна была бы составлять 6 140 грн вместо предыдущих 4 745 грн, однако журналисты отмечают, что у государства пока нет средств на такое повышение.

"В период по 28 февраля 2030 года применяется корректирующий коэффициент финансовой устойчивости, который применяется при определении стоимости одного балла с даты вступления в силу этого закона и ежегодно с 1 марта", — написано в проекте закона.

Поэтому сначала пенсии будут ниже, но в ближайшие годы коэффициент должен фактически "приравнять" старую формулу с новой, то есть реформа не приведет к уменьшению размера будущих выплат, однако старые пенсии качественно пересчитают, пишет OBOZ.UA.

Напомним, 18 декабря Фокус со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики писал, что некоторые украинские пенсионеры могут получить специальные доплаты к пенсии в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

Также 18 декабря эксперт по пенсионному праву Сергей Коробкин объяснял, по какой причине пенсионерам могут не начислять надбавку по возрасту.