Пенсионеры в Украине могут получить специальные доплаты к пенсии: как это сделать

Размер помощи рассчитывается индивидуально по формуле для каждого человека.

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Некоторым пенсионерам доступна специальная доплата к пенсии, предоставляемая в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. Чтобы получить эту помощь, пенсионеры должны соответствовать установленным критериям, включая проживание в зоне активных или возможных боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Получателей этих выплат определяют ответственные органы, опираясь на данные в реестрах.

Также важными условиями для получения этой доплаты являются:

пенсия лица не превышает 3 250 гривен;

пенсионер не получал с 1 марта 2023 года международной помощи или выплат для ВПЛ.

Размер этой помощи рассчитывается индивидуально по следующей формуле: от 3 250 нужно вычесть сумму пенсии. Например, если лицо получает пенсионную выплату 2 800 гривен, его доплата – 550 гривен.

Такая доплата будет предоставляться до конца 2024 года. Будет ли она начисляться в 2025 году пока неизвестно.

Напомним, что с 1 декабря 2024 года части украинских пенсионеров увеличат пенсионные выплаты, в среднем менее чем на полтысячи гривен. Прибавку к пенсии по возрасту в декабре получат те пенсионеры, которым в ноябре исполнилось 70, 75 и 80 лет.