Почему пенсионерам могут не начислять надбавку по возрасту: объяснение эксперта

По словам Сергея Коробкина, когда основной размер пенсии небольшой, индексация выплаты может вообще не ощущаться.

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Пенсионеры обычно ожидают прибавку к пенсии, но иногда ожидания не оправдываются, и несмотря на то, что ее якобы начислили, в полученной сумме она не ощущается. Почему так случается объясняет издание "На пенсии".

Как говорит эксперт по пенсионному праву Сергей Коробкин, нередко бюрократические препоны становятся причиной неполучения пенсионерами дополнительных денег.

"Когда происходит индексация пенсии, то увеличивается только основной размер пенсии, а потом к нему устанавливаются все перечисленные надбавки. Когда основной размер пенсии небольшой, то индексация может вообще не ощущаться", — говорит эксперт.

Что касается надбавки за возраст, то пенсионеры их получают в следующих случаях:

Лицам, которым исполнилось 75 лет, к пенсии устанавливается доплата в размере 456 гривен.

Когда человеку исполняется 80 лет, то размер возрастной надбавки увеличивается до 570 гривен. То есть вместо дополнительных 456 гривен человек начинает ежемесячно получать 570 гривен. Фактически пенсия в таких случаях возрастает лишь на 114 гривен.

Эксперт также отметил, что эти 114 гривен не всегда можно почувствовать, потому что есть случаи, когда одна надбавка растет, а другая на такую же сумму уменьшается, и это считается вполне законным.

"Все зависит от составляющих общего размера пенсионной выплаты", — резюмировал Сергей Коробкин.

Напомним, что с 1 декабря 2024 года части украинских пенсионеров увеличат пенсионные выплаты, в среднем менее чем на полтысячи гривен. Прибавку к пенсии по возрасту в декабре получат те пенсионеры, которым в ноябре исполнилось 70, 75 и 80 лет.