Чому пенсіонерам можуть не нараховувати надбавку за віком: пояснення експерта

За словами Сергія Коробкіна, коли основний розмір пенсії невеликий, індексація виплати може взагалі не відчуватися.

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Пенсіонери зазвичай очікують надбавку до пенсії, але іноді очікування не справджуються, і попри те, що її нібито нарахували, в отриманій сумі вона не відчувається. Чому так трапляється пояснює видання "На пенсії".

Як говорить експерт з пенсійного права Сергій Коробкін, нерідко бюрократичні перепони стають причиною неотримання пенсіонерами додаткових грошей.

"Коли відбувається індексація пенсії, то збільшується тільки основний розмір пенсії, а потім до нього встановлюються всі перелічені надбавки. Коли основний розмір пенсії невеличкий, то індексація може взагалі не відчуватися", — говорить експерт.

Що стосується надбавки за вік, то пенсіонери їх отримують у наступних випадках:

Особам, яким виповнилося 75 років, до пенсії встановлюється доплата в розмірі 456 гривень.

Коли людині виповнюється 80 років, то розмір вікової надбавки збільшується до 570 гривень. Тобто замість додаткових 456 гривень людина починає щомісяця отримувати 570 гривень. Фактично пенсія в таких випадках зростає лише на 114 гривень.

Експерт також зауважив, що ці 114 гривень не завжди можна відчути, бо є випадки, коли одна надбавка зростає, а інша на таку саму суму зменшується, і це вважається цілком законним.

"Усе залежить від складових загального розміру пенсійної виплати", — резюмував Сергій Коробкін.

Нагадаємо, що від 1 грудня 2024 року частині українських пенсіонерів збільшать пенсійні виплати, в середньому менш ніж на пів тисячі гривень. Надбавку до пенсії за віком у грудні отримають ті пенсіонери, яким у листопаді виповнилося 70, 75 та 80 років.