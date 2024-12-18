Пенсіонери в Україні можуть отримати спеціальні доплати до пенсії: як це зробити

Розмір допомоги розраховується індивідуально за формулою для кожної людини.

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Деяким пенсіонерам доступна спеціальна доплата до пенсії, що надається в межах Всесвітньої продовольчої програми ООН. Щоб отримати цю допомогу, пенсіонери мають відповідати встановленим критеріям, включно з проживанням у зоні активних або можливих бойових дій. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Одержувачів цих виплат визначають відповідальні органи, спираючись на дані в реєстрах.

Також важливими умовами для отримання цієї доплати є:

пенсія особи не перевищує 3 250 гривень;

пенсіонер не отримував з 1 березня 2023 року міжнародної допомоги або виплат для ВПО.

Розмір цієї допомоги розраховується індивідуально за такою формулою: від 3 250 потрібно відняти суму пенсії. Наприклад, якщо особа отримує пенсійну виплату 2 800 гривень, її доплата — 550 гривень.

Така доплата надаватиметься до кінця 2024 року. Чи буде вона нараховуватися у 2025 році поки що невідомо.

Нагадаємо, що з 1 грудня 2024 року частині українських пенсіонерів збільшать пенсійні виплати, в середньому менш ніж на пів тисячі гривень. Надбавку до пенсії за віком у грудні отримають ті пенсіонери, яким у листопаді виповнилося 70, 75 і 80 років.