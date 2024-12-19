Будут работать дольше: какие новые правила выхода на пенсию с 1 января 2025 года

Если человеку исполнится 65 лет в 2025 году и он не имеет стажа 15 лет, то в таком случае его ожидает не пенсия, а социальная помощь в размере чуть более 2 тыс. грн, сообщил Пенсионный фонд.

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Граждане, которые в 60 лет не имеют достаточного страхового стажа для выхода на пенсию, будут вынуждены работать еще три или пять лет. Кроме того, если человеку исполняется 65, а минимального стажа нет, то государство будет выплачивать не пенсию, а социальную помощь. Об изменениях, которых с 1 января 2025 года ожидают украинцы почтенного возраста, рассказали на портале Пенсионного фонда (ПФУ).

В Пенсионном фонде напомнили, что в Украине в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" в 2025 году вырастет возраст выхода на отдых. Нормы закона касаются мужчин и женщин, которые достигнут 60-летнего возраста и начнут выяснять, хватает ли у них стажа. На портале привели положения ст. 26, которые касаются условий назначения пенсии по возрасту.

Пенсия в Украине 2025 — детали

Какие условия выхода на пенсию по возрасту в 2025 году:

если есть 60 лет, то для получения пенсионных выплат следует иметь стаж 32 и более лет (то есть 32 и более лет делались отчисления из зарплаты по общеобязательному государственному пенсионному страхованию). Если этого стажа нет, то выход на пенсию откладывается;

если есть 63 лет, то для получения пенсии следует иметь стаж от 22 до 31 года;

если есть 65 лет, то стаж от 15 до 31 года;

если есть 65 лет, но стаж менее 15 лет, то гражданину не начислят пенсию, но будет социальная помощь от государства (в 2025 году — 2 361 грн, размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц).

Также в ПФУ объяснили, что продолжительность страхового стажа будет расти до 2028 года: ежегодно — на год. Таким образом, если человеку исполнится 60 лет в 2028 году, то для выхода на пенсию ему следует иметь 35 лет стажа. Кроме того, если гражданин будет иметь 40 лет стажа, то он будет право выйти на пенсию в любом возрасте.

Пенсия в Украине 2025 — объяснение ПФУ о пенсионном возрасте Фото: ПФУ

Отметим, Фокус писал о новой формуле расчета пенсионных выплат, которая начнет действовать с 1 июля 2025 года. Согласно пояснениям Минсоцполитики, вместо ежегодной индексации выплат введут систему пенсионных баллов. Пенсионные баллы дадут возможность сделать выплаты более справедливыми, поскольку люди уходят на отдых в разные годы с разным уровнем инфляции и это учли в новой формуле. С другой стороны, в марте 2025 все же состоится последняя индексация, поскольку она предусмотрена в государственном бюджете. Размер, на который вырастут пенсии — ориентировочно 11% (суммы половины показателя инфляции и половины роста зарплат).

Напоминаем, 29 ноября на портале ПФУ рассказали о формуле, по которой каждый украинец может попробовать посчитать собственную пенсию.